M. Dias Branco com duplo A no ranking ambiental, social e governança

Uma boa notícia! a cearense M. Dias Branco, líder do mercado brasileiro de massas e biscoitos, teve seu rating ambiental, social e de governança (ESG na sigla em inglês) elevado de A para AA, de acordo com avaliação da MSCI.

Com isso, a empresa controlada pela família Dias Branco passa a integrar o seleto grupo de companhias globais do segmento de alimentos com nota próxima à máxima do ranking, que é o AAA, observado por investidores de todo o mundo para avaliar riscos e oportunidades ligados à governança social e ambiental.

A MSCI é uma empresa global com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia. Os ratings ESG da MSCI visam medir a gestão de uma empresa para riscos e oportunidades ESG financeiramente relevantes. É utilizada metodologia baseada em regras para identificar líderes e retardatários do setor de acordo com sua exposição a riscos ESG e quão bem eles gerenciam esses riscos em relação aos pares.A classificação do ranking varia de líder (AAA, AA), média (A, BBB, BB) a retardatário (B, CCC). Além de receber a classificação AA, na qual sobe de nível e classifica-se agora como líder, a M. Dias Branco foi avaliada com nota máxima (top quartile) em Packing materials & Waste (materiais de embalagem e resíduos) e Water Stress (estresse híbrido)."MSCI é uma das mais conceituadas empresas internacionais fornecedoras de índices, ferramentas de análise de portfólio de ativos e produtos ESG. O rating AA nos coloca em patamares elevados de comparação com outras grandes companhias internacionais”, destaca Tiago Timbó, gerente de Comunicação, Cultura e Sustentabilidade da M. Dias Branco.O executivo destaca que a ascensão no rating é muito relevante para a companhia, especialmente neste período em que deu início à expansão global, que já é feita para mais de 40 países. Com a recente aquisição da Las Acacias, no Uruguai, fabricante de massas secas, misturas para bolos e molhos, a companhia tornou-se uma multinacional brasileira.

“Os investidores de todo o mundo hoje levam em conta os padrões ESG das empresas para balizar suas decisões e, sendo multinacional, agora somos ainda mais notados, uma oportunidade para mostrarmos nossos valores, missão e preocupação com os pilares ESG”, finaliza Tiago Timbó.