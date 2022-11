Noruegueses estão no Ceará para conhecer projeto do Hub do H2V

Uma comitiva de empresários da Noruega foi recebida ontem pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).Os noruegueses vieram aqui no âmbito do programa Innovation Norway, que busca estreitar relações com países amigos para a produção de energia limpa e renovável.

O time norueguês foi recebida pela diretopria da Fiec, encabeçada pelo primeiro vice-presidente Carlos Prado, representando o Presidente da Federação, Ricardo Cavalcante.

A comitiva visitante foi integrada pelo Cônsul para Assuntos Comerciais da Embaixada da Noruega no Brasil, Hâkon Ward e pela primeira secretária de Assuntos de Energia da Embaixada da Noruega, Tonje Sodal; além do Project Manager da Innovation Norway, Bruno Leinio, e dos representantes das empresas Aker Horizons, DNV, Hydro Havrand, NEL Hydrogen, Rystad Energy, Scatec, Statkraft, Technipfmc e Yara.

Carlos Prado, deu as boas-vindas à comitiva e afirmou que o Ceará é “um paraíso" para geração de energia renovável. Ele disse que "a Fiec estará sempre pronta para auxiliar no que for possível, utilizando sua capacidade de treinamento de mão de obra, principalmente através do SEenai, do SesiI e do IEL, ajudando a transferir a tecnologia e o know-how que os senhores possuem, pronta também a dar todo o apoio necessário para facilitar o relacionamento com os órgãos públicos", disse.

O cônsul para Assuntos Comerciais da Embaixada da Noruega no Brasil, Hâkon Ward, ressaltou que há interesse das empresas norueguesas em fazer parcerias com o Ceará no intuito de fortalecer a produção de energia limpa e renovável no contexto do programa Innovation Norway.

Por isso, a proposta é de novos diálogos para implementação de projetos, uma vez que o País é um dos focos de diversas multinacionais norueguesas.

A secretária Executiva da Indústria do Governo do Ceará, Roseane Medeiros, apresentou as potencialidades do Estado no âmbito da indústria, citando a estruturação do HUB do hidrogênio verde no Complexo do Pecém, bem como a construção do Hub de Ffertilizantes, em Santa Quitéria, e da instalação da usina de dessalinização da água do mar no Ceará.