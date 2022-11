Chance de Pérsio Arida no governo Lula sobe a Bolsa e derruba o dólar

Ontem foi um dia de positiva animação da Bolsa de Valores brasileira B3, que fechou em forte alta de 2,75%, aos 111.831 pontos. E o dólar caiu 1,17%, fechando cotado a R$ 5,31. Por que isso aconteceu?

A resposta revela, mais uma vez, o espírito especulador que move o mercado financeiro e de capitais aqui e no mundo todo.

O que fez ontem a Bolsa subir e o dólar cair foi a notícia de que o economista Pérsio Arida, um dos pais do Plano Real, e Fernando Haddad poderão integrar a equipe econômica do futuro governo do eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A notícia alegrou os investidores, que passaram a comprar ações na B3.

De acordo com a Agência Estado, Pérsio Arida poderá ser o secretário Executivo do Ministério da Fazenda, que seria ocupado por Fernando Haddad, ou então ministro do Planejamento, cuja pasta será recriada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

A mesma agência diz que o mercado vê positivamente a indicação de Pérsio Arida, mantendo, porém, cautela em relação a Haddad, que continua conversando com empresários do mercado financeiro, aplainando os caminhos para a sua indicação ao ministério da Fazenda, que também será recriado, o que quer dizer que o ministério da Economia será extinto.

Outra informação que influiu no bom resultado do pregão de ontem da bolsa foi mais uma notícia procedente de Brasília, a de que a equipe de transição do governo eleito, chefiada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, está negociando com o Congresso Nacional o texto da chamada PEC da Transição. Como aqui já foi dito aqui, o novo texto dessa PEC poderá reduzir bastante o volume de dinheiro a ser destinado às despesas que furarão o teto de gastos da futura gestão Lula.

Esse volume não será como originalmente previsto, de R$ 180 bilhões, mas bem menor, ao redor de R$ 120 bilhões, ou menos.

Outro motivo para a boa performance da Bolsa ontem foi a divulgação do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o índice oficial da inflação brasileira: ele subiu apenas 0,16%, abaixo do que esperava o mercado. Isto significa que a política monetária do Banco Central de combate à inflação está dando certo.

A inflação brasileira, de janeiro a outubro deste ano, acumula uma alta de 4,80%; anualizada, isto é, de outubro do ano passado para outubro deste ano, a inflação está em 6,85%.

Vale lembrar queda inflação nos EUA aproxima-se dos 9%, a do Reino Unido passou dos 10%, a da Europa está em 10% e a da Argentina aproxima-se dos 100%.