Pecém pode ter parceria com porto dinamarquês Elsbjerg

No mesmo instante em que, ontem, 7, a missão do Sindenergia atuava na Holanda, outra missão empresarial e governamental cearense visitava o porto de Elsbjerg, na Dinamarca. Trata-se do porto europeu que mais movimenta equipamentos de geração de energia eólica offshore.

O time cearense está na Dinamarca para conhecer as novas tecnologias de geração de energia eólica dentro do mar.

O empresário Lauro Fiúza Júnior, fundador da Servtec Energia, que integra a missão, informou que o grupo cearense foi recebido pelo diretor do Porto, Dennis Pederson, que, “muito gentil, nos deu uma visão completa da evolução de Elsbjerg”, que começou como um terminal pesqueiro, tendo, em 1972, evoluído para o setor de óleo e gás, dando em 1984 outra guinada, passando a atuar na indústria de offshore.

O Porto de Elsbjerg já colaborou com a construção de 55 parques eólicos dentro do mar, abrigando hoje 200 empresas que têm 7.500 funcionários.

“Num espaço de 1.500 hectares, Elsbjerg está capacitado para atender à construção de 3 GW por ano, ocupando apenas um terço de sua área total. O porto tem um plano estratégico que prevê o fim da emissão de CO2 até 2050”, adiantou Lauro Fiúza.

Júlio Cavalcante, secretário Executivo de Comércio, Serviços e Inovação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Governo do Ceará (Sedet), que também integra a missão, transmitiu à coluna na manhã desta quarta-feira uma observação interessante sobre a visita ao porto dinamarquês:

“Como eles não nos consideram concorrentes, os dinamarqueses de Elsbjerg estão bastante abertos a cooperar com o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), abrindo, portanto, uma possibilidade de parceria”.

Após visitar o porto, o time cearense reuniu-se com diretores e executivos da gigante Blue Water Shipping, empresa dinamarquesa de logística criada em 1972, que atua hoje em 27 países com 60 escritórios, sendo dois deles no Brasil.

A empresa iniciou atuando na área de óleo e gás e por isto está no Brasil com negócios em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Júlio Cavalcante informou que a Blue Water aluga mais de 90% da área do Porto de Esbjerg para atender seus clientes também no setor de energia eólica offshore, entre os quais a maior de todas, a dinamarquesa Vestas, que tem fábrica de turbinas em Aquiraz, na Região Metropolitan de Fortaleza.

“Fomos muito recebidos pelo diretor comercial Brian Sorensen, que se interessou em fazer uma visita ao Complexo do Pecém com outros diretores da empresa para conhecer nossa infraestrutura industrial e portuária e, também, a nossa ZPE. Será muito bom, pois eles levarão juntos os seus clientes da cadeia de geração eólica offshore”, antecipou Júlio Cavalcante.

A programação de ontem encerrou-se com uma reunião na Senco Maritime A/S, onde os ceareses fomos recebidos pelo vice-president Offshore Wind.

A empresa também iniciou sua atvidade no setor de óleo e gás e no setor elétrico, e hoje fornecem subestações elétricas offshore para conversão da energia gerada pelas turbinas eólicas offshore.

A Senco, segundo informou Julio Cavalcante, tem interesse deverá participar de uma missão que está sendo organizada pelo Energy Cluster Dinamark para visitar o Brasil em outubro, estado o Ceará incluido na agenda. Em outubro, será realizado o Brasil Wind Power, maior evento de energia eólica da America Latina.