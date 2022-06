H2V: Eletrolisador da Proton Ventures pode ser feito no Pecém

Ontem, na cidade holandesa de Schiedam, um time do Sindicato da Indústria de Energias do Ceará (Sindenergia) e da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) do governo cearense reuniu-se com diretores e técnicos da Proton Ventures, uma das empresas do grupo Transhydrogen Aliance, que deverá investir no Complexo do Pecém na área de sua especialidade – a produção de Hidrogênio Verde e amônia.

Constantino Frate, consultor em energia, petróleo e gás da Sedet, que integra o grupo, disse à coluna que os holandeses da Transhydrogen detalharam o projeto que deverão implantar no Ceará, incluindo a possibilidade de parceria no empreendimento.

“Eles demonstraram a firmeza do seu projeto e deixaram claro que buscarão parceria com empresas cearenses que possam auxiliar na sua implantação. Será uma grande oportunidade para o Ceará, pois o projeto gerará empregos nas fases de construção e manutenção, como nos disse o diretor e sócio da Proton Ventres, sr. Jacco Mooijer”, revelou Constantino Frate, um profissional com experiência de 40 anos como engenheiro da Petrobras e que hoje integra o Grupo de Trabalho da Sedet que coordena o projeto de implantação do Hub do H2V no Pecém.

Frate disse que os cearenses ficaram muito impressionados com um equipamento que lhes foi apresentado pela cientista Kathleen Dingenen, diretora da Proton Ventures e responsável pelo seu desenvolvimento.



“Esse equipamento, que combina um eletrolisador com o armazenamento de energia, aumenta em 20% a eficiência dos eletrolisadores tradicionais”, informou o consultor da Sedet.

“O novo eletrolisador deverá estar pronto e entrará em operação em 2023, em sua primeira escala, e, em escala maior, até 2025. Ele poderá vir a ser fabricado pela Proton Ventures na ZPE do Pecém, levando para o nosso estado a contribuição de uma empresa de alta tecnologia e um produto que será altamente demandado não só pelo mercado nacional brasileiro, mas pelo mercado internacional, uma vez que a indústria mundial não consegue, hoje, atender à demanda por eletrolisadores. O projeto desse eletrolisador está sendo desenvolvido dentro da Transhydrogen Aliance. Nós visitamos a fábrica, fizemos o convite para que eles visitem o Complexo do Pecém e, agora, aguardaremos o posicionamento da empresa”, contou Constantino Frate.

A missão empresarial e governamental cearense, organizada pelo Sindenergia-Ceará em parceria com a Sedet, é conduzida pelo seu presidente Luís Carlos Queiroz. Além dele, integram-na o ex-secretário de Infraestrutura do Governo do Estado, engenheiro Luís Eduardo Moraes; o consultor Constantino Frate, da Sedet; e o vice-presidente do Sindenergia, Renato Felipe.

Nesta quarta-feira, ainda na Holanda, a comitiva cearense terá agenda de visita a empresas europeias que celebraram Memorandos de Entendimento com o Governo do Ceará, devendo amanhã, 9, viajar para Londres e depois para Copenhagen, na Dinamarca.