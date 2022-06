Apodi inova e lança caminhão baiado para entrega de cimento

Um projeto-piloto no modelo de distribuição urbana da Cimento Apodi começa a circular nas ruas da Região Metropolitana de Fortaleza neste mês de junho: é um caminhão de perfil baiado (com baias que separam as encomendas dos clientes), que foi adaptado para operação de distribuição urbana de cimento ensacado comercializado na capital cearense.

O caminhão traz ganhos em produtividade (com carregamento e descarregamento em menor tempo), maior segurança para a equipe envolvida (com mais ergonomia e menor esforço físico), além da qualidade do produto garantida, com maior proteção da embalagem e inovação na divulgação de sua marca.

“Outro fator importante a lembrar é que a adaptação do caminhão baiado para o transporte específico de cimento é inovadora. Não há projeto semelhante no Brasil. Com esse perfil de caminhão, avaliamos que o processo de carga e descarga se tornará bem mais seguro e menos complexo, possibilitando inúmeros ganhos em logística, principalmente em relação ao nível de serviço oferecido aos nossos clientes”, informa o gerente corporativo de Logística da Cimento Apodi, Alexandre Matos.

O piloto do projeto contará inicialmente com pelo menos dois caminhões perfil baiado, no Centro de Distribuição de Fortaleza para atendimento na Região Metropolitana da capital cearense neste semestre. “Com base nos testes preliminares, acreditamos que a experiência será bem-sucedida, e novos investimentos serão direcionados para incremento da frota com esse perfil para atendimento entre os dez centros de distribuição da cimenteira, localizados em estados do Norte e Nordeste brasileiros”, complementa Matos.