Evangelho de hoje, 4ª feira, 08/06 (Mt 5,17-19)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Não penseis que vim abolir a Lei e os Profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da Lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no Reino dos Céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no Reino dos Céus."

Reflexão – O essencial não muda, evolui e se realiza

Neste Evangelho Jesus põe em evidência o cumprimento da Lei ressaltando o sentido de tudo o que o Pai nos propõe por meio da Sua Palavra como um projeto de vida. E é muito claro quando afirma que “nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra”. Com efeito, Jesus confirma tudo o que está escrito, quando também nos diz: “Não penseis que vim abolir a lei e os profetas” “vim para dar-lhe pleno cumprimento”. Diante disso é imperioso que tenhamos consciência de que Deus não muda o Seu Plano, e aquilo que era antes, é, e sempre será. O essencial não muda, evolui e se realiza, logo, não podemos ficar nos confundindo hoje com as falsas ideias de que isto e aquilo são coisas do passado, que o mundo é outro e que os valores mudaram. Se mergulharmos dentro de nós mesmos perceberemos que nada mudou e que a nossa humanidade necessita, hoje, como sempre, dos valores que a Lei do Senhor nos propõe, como amor, justiça, santidade e paz. Se prestarmos bem atenção iremos perceber que as pessoas que vivem contrárias à lei de Deus e assim ensinam aos outros, têm uma vida infeliz e fazem com que outras pessoas também sofram. Isso se confirma quando presenciamos nos noticiários da TV no mundo inteiro, roubos, traições, assassinatos, falcatruas, separações, crianças abandonadas, famílias destruídas etc. O reino do céu começa aqui e agora e, se estamos obedecendo à lei do Senhor conforme o que Jesus nos esclarece, poderemos, desde já, nos considerar grandes no reino dos céus. Ser grande no reino dos céus significa sentir-se inserido (a) no clima de justiça e de santidade que o Senhor nos oferece, tendo paz no coração e percebendo a manifestação do Seu amor na nossa vida. Assim fazendo nós serviremos de lição para aqueles que nos conhecem e acompanha a nossa peregrinação aqui na terra. – Pelo que tem observado no mundo, hoje, você acha que as pessoas vivem o reino dos céus? Qual será o motivo disso? – A sua vida, tem sido coerente com a Palavra de Deus? – Você é daqueles (as) que acham que certos valores já eram? – O que mudou no coração do homem?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO