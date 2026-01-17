Paulista contrata fintech cearense para pagar seus 19 mil funcionários

Além de ser o que o Ceará tem de melhor, o cearense é competente e ousado, também. Reparem: a BS Cash, que integra o Grupo BSpar e que opera no mercado financeiro fazendo o pagamento do salário de milhares de colaboradores de empresas da indústria, do comércio e do serviço aqui e em várias praças do país, ganhou um novo cliente – uma companhia de São Pauli, que tem 19 mil funcionários.

Detalhe: tudo é feito por meio de um aplicativo criado e desenvolvido pelo time de especialistas da BS Cash.

Esta informação surpreendeu e abriu um largo sorriso no rosto do economista português Miguel Marques, que comanda em Portugal o maior centro de inteligência da Europa voltado para a Economia Azul, a nova atividade econômica que explora, de modo sustentável, os recursos marinhos. Marques, que presta consultoria à Fiec nos temas ligados à economia do mar, foi recebido ontem, 16, em almoço pelo empresário Beto Studart, controlador da BSpar, que lhe apresentou a CEO da BS Cash, Rafaela Mota.

A surpresa de Miguel Marques e deste colunista – que testemunhou a reunião juntamente com Sampaio Filho, que foi diretor da Fiec e implantou o seu Observatório da Indústria – ampliou-se ainda mais quando a executiva da BS Cash revelou que seu quadro de colaboradores é constituído de “meninos de 18 a 25 anos, todos desenvolvedores de sistemas”.

(A BS Cash é uma fintech, empresa que, que, segundo o Google, usa tecnologia para oferecer serviços financeiros inovadores, como bancos digitais, pagamentos, crédito, investimentos e seguros, desburocratizando processos e desafiando o modelo tradicional, para o que utiliza recursos da Inteligência Artificial para criar novos modelos de negócios).