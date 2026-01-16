Energia elétrica: Lula apaga o sol e acende o carvão

Um governo contraditório – é o mínimo que se pode dizer diante da mais recente decisão do presidente Lula e do seu ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que sancionaram quarta-feira, 14, a contratação de energia gerada pelo Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, em Santa Catarina.

Esse contrato contém dois escandalosos detalhes: o primeiro é o preço a ser pago por essa energia: 62% superior ao praticado em leilões do governo; o segundo é ainda mais surpreendente: essa energia é gerada pela queima de carvão mineral, o campeão dos campeões da poluição ambiental na área energética.

É mais uma contradição, pois na recente COP30, realizada em Belém do Pará, discursando para a plateia mundial, o Brasil posicionou-se energicamente pelo fim das energias fósseis e tonitroantemente a favor das energias renováveis. Conversa fiada.

A poluente energia a carvão do Complexo Jorge Lacerda custará R$ 564 por MW/hora, ou seja, muito acima dos R$ 347 por MW/h que são a média dos últimos leilões de energia para usinas a carvão. A usina desse complexo recebeu autorização do Congresso Nacional para operar até 2040.

Reparem nos detalhes: o ministro Alexandre Silveira é correligionário de Gilberto Kassab, que é presidente do PSD e tio de Pedro Grünauer Kassab, que é sócio do Complexo. Vê-se que tudo está politicamente incorreto, mas familiarmente correto.

Não se ouviu nem se leu, até agora, qualquer manifestação de ONGs ambientalistas contra esse contrato. O presidente Lula e o ministro Silveira posaram juntos no ato de validação do documento, realizado no Palácio do Planalto.

O governo está dando um “viva o carvão” no exato instante em que o Ibama segue segurando, e já faz tempo, a análise do projeto de exploração industrial, pela iniciativa privada, da mina de urânio fosfatado de Itataia, no município cearense de Santa Quitéria, que tem reservas capazes de tirar a agricultura brasileira da dependência de fertilizantes importados da Rússia e da Ucrânia. Ora, isto é do interesse do agro brasileiro, o mais eficiente do mundo, mas não interessa, por motivos ideológicos, aos que trabalham contra o setor que é a locomotiva da economia nacional.

O Brasil, por meio de sua iniciativa privada, tem feito investimentos pesados em projetos de geração de energias renováveis, máxime na eólica e na solar fotovoltaica. Exemplo disto é a região Nordeste, que hoje é exportadora de energia para outras regiões do país, graças exatamente a esses investimentos.

Não tem, pois, o menor sentido esse esforço – com claros objetivos políticos – de beneficiar a geração de uma energia que polui o meio ambiente, que emite gases de efeito estufa, ajudando a aquecer este planeta já tão aquecido e a derreter as geleiras da Antártida e do Ártico.

Quando surge o oportunista interesse político-eleitoreiro, vai para o espaço o discurso ambientalista, que também é oportunista.

De costas para o interesse econômico do país, o Ibama tenta barrar o projeto da Petrobras de exploração das reservas de petróleo da Margem Equatorial, que se estende de Roraima ao Rio Grande do Norte. É dessa faixa do mar que a Guiana retira, estoca e vende para o mundo o petróleo que elevou em cinco vezes o seu PIB, tudo isso em menos de 10 anos. É dessa mesma área que a Petrobras poderá, igualmente, tirar do fundo do mar o petróleo que mudará, como na Guiana, a economia do Brasil, ampliando o seu PIB. Desde que, evidentemente, o resultado financeiro dessa exploração seja aplicado corretamente nos setores de baixa performance, como Educação, Infraestrutura e Segurança Pública.

No caso em tela, isto é, na questão da autorização do governo da União para o uso do carvão mineral para a geração de energia elétrica em Santa Catarina, esta coluna lamenta que, em vez do sol e do vento, ativos naturais de que o Brasil dispõe graças à bondade divina, tenha o Palácio do Planalto optado pelo uso de uma fonte poluidora, de origem fóssil.