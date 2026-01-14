Unimed Fortaleza recebe 196 novos médicos para seu corpo clínico

Uma boa notícia! A Unimed Fortaleza encerrou o ano passado de 2025 com a admissão de 196 novos médicos cooperados, reforçando o seu corpo clínico e ampliando a capacidade de atendimento aos clientes em diferentes especialidades. A admissão foi feita por meio de um processo seletivo estruturado, realizado exclusivamente por meio de edital de seleção, que segue critérios técnicos e estratégicos definidos pela cooperativa.

Esse processo envolveu estudo de Suficiência de Rede, análise interna que avaliou as necessidades assistenciais da cooperativa e identificou quais especialidades demandavam reforço. Esse estudo foi apresentado ao Conselho de Administração, responsável por deliberar sobre a abertura das vagas de acordo com o planejamento e a estratégia da Unimed Fortaleza. Com base nessa definição, foi publicado um edital com o número total de vagas e a sua distribuição por especialidade, com todas as etapas do processo seletivo descritas de forma clara e transparente.

O edital de admissão de novos cooperados ocorre, em geral, a cada dois anos, podendo ser antecipado conforme a necessidade da cooperativa. Esse modelo garante um crescimento organizado, alinhado às demandas da rede assistencial e à sustentabilidade financeira, contribuindo para o equilíbrio entre oferta de profissionais, remuneração justa e manutenção da qualidade dos serviços prestados aos beneficiários.

Os novos médicos passam, agora, a integrar o atendimento nas seguintes especialidades: Alergologia e Imunologia, Anestesiologia, Oncologia, Cardiologia, Cirurgia Vascular, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Clínica Médica, Coloproctologia, Dermatologia, Endocrinologia Pediátrica, Fisiatria, Gastroenterologia, Genética Médica, Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia, Mastologia, Emergência, Terapia Intensiva adulto e pediátrica, Nefrologia adulto e pediátrica, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, Pediatria, Pneumologia e Radiologia.