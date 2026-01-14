Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Unimed Fortaleza recebe 196 novos médicos para seu corpo clínico

Admissão ocorreu por meio de edital público. Os médicos cooperados reforçarão especialidades estratégicas da cooperativa

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 12:07)
Egídio Serpa
Legenda: Hospital Unimed Sul, um dos dois hospitais da Unimed Fortaleza. Ele está recebendo, também, novos médicos cooperados.
Foto: Divulgação
Esta página é patrocinada por:

Uma boa notícia! A Unimed Fortaleza encerrou o ano passado de 2025 com a admissão de 196 novos médicos cooperados, reforçando o seu corpo clínico e ampliando a capacidade de atendimento aos clientes em diferentes especialidades. A admissão foi feita por meio de um processo seletivo estruturado, realizado exclusivamente por meio de edital de seleção, que segue critérios técnicos e estratégicos definidos pela cooperativa.  

Esse processo envolveu estudo de Suficiência de Rede, análise interna que avaliou as necessidades assistenciais da cooperativa e identificou quais especialidades demandavam reforço. Esse estudo foi apresentado ao Conselho de Administração, responsável por deliberar sobre a abertura das vagas de acordo com o planejamento e a estratégia da Unimed Fortaleza. Com base nessa definição, foi publicado um edital com o número total de vagas e a sua distribuição por especialidade, com todas as etapas do processo seletivo descritas de forma clara e transparente.  

O edital de admissão de novos cooperados ocorre, em geral, a cada dois anos, podendo ser antecipado conforme a necessidade da cooperativa. Esse modelo garante um crescimento organizado, alinhado às demandas da rede assistencial e à sustentabilidade financeira, contribuindo para o equilíbrio entre oferta de profissionais, remuneração justa e manutenção da qualidade dos serviços prestados aos beneficiários.   

Os novos médicos passam, agora, a integrar o atendimento nas seguintes especialidades: Alergologia e Imunologia, Anestesiologia, Oncologia, Cardiologia, Cirurgia Vascular, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Clínica Médica, Coloproctologia, Dermatologia, Endocrinologia Pediátrica, Fisiatria, Gastroenterologia, Genética Médica, Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia, Mastologia, Emergência, Terapia Intensiva adulto e pediátrica, Nefrologia adulto e pediátrica, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, Pediatria, Pneumologia e Radiologia.  

Para o presidente da Unimed Fortaleza, Dr. Marcos Aragão, o processo refletiu, mais uma vez, o compromisso da cooperativa com uma gestão responsável e focada na qualidade assistencial.  

“A admissão de novos cooperados segue critérios técnicos rigorosos e um planejamento cuidadoso que nos permite crescer de forma organizada, fortalecer especialidades estratégicas e assegurar um atendimento cada vez mais qualificado aos nossos clientes, ao mesmo tempo em que preservamos nosso equilíbrio e nossa sustentabilidade”, disse Aragão.  

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

Jasmine, marca de M. Dias Branco, torna-se parceria da cearense Sellene

teaser image
Egídio Serpa

Lições práticas de um empreendedor que tem suas próprias teorias

teaser image
Egídio Serpa

Melhorar o Ceará e o Brasil? Só com Educação, estúpido!

  