Jasmine, marca de M. Dias Branco, torna-se parceria da cearense Sellene

Em movimento estratégico, a M. Dias Branco reforçou sua atuação no segmento de saudabilidade ao viabilizar a parceria da Jasmine a – sua marca de alimentos saudáveis – e o Grupo Sellene, grupo cearense referência em varejo de saúde, nutrição e bem-estar, com atuação em suplementos, produtos naturais e a linha MegaDiet.

A entrada da Jasmine nesse ecossistema vai além de um acordo comercial e sinaliza aposta consistente na consolidação do mercado de alimentos saudáveis no País, fortalecendo a trajetória de crescimento do grupo e projetando novas oportunidades com foco em curadoria, expansão e presença qualificada das marcas ligadas à vida saudável.