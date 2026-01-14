Diário do Nordeste
Jasmine, marca de M. Dias Branco, torna-se parceria da cearense Sellene

A junção das duas marcas consolida mercado brasileiro de alimentos saudáveis

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 11:22)
Egídio Serpa
Legenda: Executivos de M. Dias Branco e da Sellene celebram a parceria que tem o objetivo de consolidar o mercado de alimentos saudáveis
Foto: Divulgação
Em movimento estratégico, a M. Dias Branco reforçou sua atuação no segmento de saudabilidade ao viabilizar a parceria da Jasmine a – sua marca de alimentos saudáveis – e o Grupo Sellene, grupo cearense referência em varejo de saúde, nutrição e bem-estar, com atuação em suplementos, produtos naturais e a linha MegaDiet.  

A entrada da Jasmine nesse ecossistema vai além de um acordo comercial e sinaliza aposta consistente na consolidação do mercado de alimentos saudáveis no País, fortalecendo a trajetória de crescimento do grupo e projetando novas oportunidades com foco em curadoria, expansão e presença qualificada das marcas ligadas à vida saudável. 

