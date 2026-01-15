Chega!!! Faec pinta-se para a guerra contra a Enel Ceará

Em primeira mão! A Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) iniciará uma campanha contra a renovação da concessão que tem a Enel Ceará para distribuir energia elétrica em toda a geografia deste estado.

Amílcar Silveira, presidente da entidade, disse à coluna que, no próximo sábado, 17, a Faec promoverá uma reunião com os presidentes dos sindicatos rurais, produtores rurais e, ainda, empresários dos diferentes ramos do agro, para assumir o que ele chamou de “uma posição firme diante da Enel, cuja atuação tem prejudicado, e muito, a atividade da agricultura e da pecuária do Ceará”.

De acordo com Amílcar Silveira, a reunião de sábado servirá para levantar todos os problemas enfrentados hoje pelo agro cearense na área da energia elétrica, os quais serão apresentados ao presidente da Enel Ceará Distribuição, José Nunes, que na segunda-feira, 19, terá reunião presencial com os líderes dos variados setores da atividade agropastoril.

Como esta coluna tem revelado, vários empresários reclamam da má qualidade do serviço prestado pela Enel na distribuição de energia elétrica no território estadual cearense, incluindo a Chapada do Apodi, onde se localiza o que parece ser o caso mais grave. Nessa região, mais precisamente na geografia do município de Limoeiro do Norte, a Fazenda Nova Agro – que produz soja e algodão – está impedida de ampliar sua área cultivada porque “a tensão da rede elétrica oscila permanentemente, queimando as máquinas dos pivôs centrais e de outros equipamentos”, como lamenta o gerente da fazenda, Fernando Gurgel.

Já houve várias reuniões de executivos da Nova Agro com diretores e técnicos da Enel, mas até agora essas reuniões resultaram em frustrações.

“Infelizmente, depois de alguns anos de decepções, o que podemos dizer hoje é que o problema permanece o mesmo: a tensão da rede elétrica segue inconsistente, causando à nossa empresa prejuízos que se avolumam. Não podemos aumentar nossa área plantada de soja a e algodão por culpa da Enel, e esta situação repete-se em outras fazendas, também, na Chapada do Apodi e em outras áreas do estado do Ceará”, acrescenta Fernando Gurgel.

O presidente da Faec, falando ontem à coluna, disse que “se esgotou a capacidade de tolerância dos produtores rurais com a Enel, e por isto mesmo vamos mobilizar nossos sindicatos e nossos produtores rurais, incluindo os pequenos, médios e grandes empresários do setor, para pressionar a Enel a resolver os problemas que castigam a atividade das fazendas agropecuárias do Ceará”.

Ainda segundo Amílcar Silveira, a Faec pressionará o governo do Estado a não renovar a concessão da Enel “por incompetência técnica, financeira e administrativa”. A reunião de sábado será realizada a partir das 8 horas na sede da entidade, na Avenida Eduardo Girão, 317.

O presidente da Enel Ceará Distribuição, José Nunes, confirmou à coluna que tem uma reunião marcada para segunda-feira com as principais lideranças da agropecuária do Ceará, para as quais fará uma exposição a respeito do plano de investimentos de sua empresa para o período que, iniciado em 2024, se estenderá até 2027.

A Enel – revela José Nunes – vem investindo pesado em obras de modernização de sua rede elétrica, construindo novas subestações e remodelando as antigas “tudo com o objetivo de garantir um perfeito fornecimento de energia elétrica ao Ceará, na capital e no interior do estado”. Até 2027, a Enel deverá investir R$ 7,4 bilhões nesses projetos.

Mas apesar dessas boas notícias, o setor agropecuário continua a cobrar da Enel melhor qualidade dos seus serviços, recebendo da distribuidora, pela voz do seu presidente José Nunes, a explicação de que as obras de melhoria da rede elétrica na Chapada do Apodi “prosseguem normalmente e prosseguirão conforme está previsto no nosso plano de investimento”. Ele acentuou que, neste ano, os empreendimentos do agro no Apodi passarão a contar com uma rede elétrica modernizada”.