Pague Menos tem receita de quase R$ 3,8 bilhões no 3º trimestre

Com lojas em todos os 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, o Grupo Pague Menos, com sede em Fortaleza, publicou ontem seu balanço financeiro relativo ao terceiro trimestre deste ano.

O destaque do balanço foi o seu Ebtida ajustado consolidado de R$ 143,8 milhões, 41,4% acima do terceiro trimestre do ano passado. Outro destaque foi a receita bruta consolidada, que bateu na casa de R$ 3,81 bilhões, 16,2% superior ao mesmo período de 2022.



Mais uma vez, o crescimento das vendas também se destacou do período, chegando a 16,2% no consolidado.

“Nossas vendas seguem acelerando desde o início de 2023”, comentou Mário Queirós, sócio e CEO da Pague Menos e Extrafarma. Ele acrescentou que esse bom desempenho “está relacionado, principalmente, ao crescimento na base de clientes, aumento na participação dos nossos canais digitais, melhoria nos indicadores de ruptura de estoque e maturação das novas safras de lojas”.



Pelo terceiro trimestre seguido, a Pague Menos registrou aumento de market share orgânico acima do mercado, mesmo sem abertura de novas lojas. Além da liderança consolidada nas regiões Norte e Nordeste, a empresa fundada pelo cearense Deusmar Queirós alcançou 4,5% de participação de mercado no Centro-Oeste, com crescimento 2x superior ao do mercado nessa região.

Os números mais destacados do balanço da Pague Menos foram os seguintes:



Ebitda consolidado chega a R$ 143,8 milhões, aumento de 41,4% em relação ao 3T22;

Crescimento em vendas de 16,2% que contribuiu para incremento orgânico de market share pelo terceiro trimestre consecutivo;

Expansão de 39% nos canais digitais, alcançando 12,1% das vendas consolidada;

Endividamento cai para 2,4x o EBITDA (redução de 0,7x em relação ao 2T23)

Conclusão da fase mais crítica da integração de Extrafarma, com captura de R$ 28,2 milhões no período e R$ 113 milhões em bases anuais.