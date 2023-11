Embraer aumenta em 30% entrega de aviões no terceiro trimestre

Conteúdo apoiado por:

Saiu hoje o balanço da Embraer, relativo ao terceiro trimestre deste ano. Em julho, agosto e setembro, a Embraer entregou 43 jatos no terceiro trimestre, sendo 15 comerciais e 28 executivos.

O número total de entregas aumentou em 30% comparado ao 3T22. No acumulado de 2023, as entregas saltaram de 79 para 105 aeronaves, um aumento de 33%.

A receita da Embraer alcançou R$ 6,296 bilhões no trimestre (29% superior ao 3T220). No acumulado de 2023, a receita apresentou crescimento de 26% em relação ao mesmo período de 2022.

Todas as unidades de negócios tiveram crescimento de receita e de volumes. O principal destaque foi a Aviação Comercial, com crescimento de 57% no 3T23 versus 3T22 e de 48% no acumulado de 2023.

A carteira de pedidos firmes encerrou o 3T23 em US$ 17,8 bilhões, o maior nível em um ano, impulsionado pelo aumento das vendas na Aviação Comercial.

A carteira de pedidos da Aviação Comercial passou de US$ 8,0 bilhões para US$ 8,6 bilhões, em relação ao 2T23, com 42 aeronaves vendidas em 2023.