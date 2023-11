Casa dos Ventos, de Mário Araripe, ganha Selo de Ouro

Conteúdo apoiado por:

Líder em energias renováveis e protagonista da transição energética brasileira, a Casa dos Ventos, do empresário cearense Mário Araripe, recebeu o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol do ciclo de 2023 para o seu inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEE) do ano de 2022.

Trata-se do reconhecimento máximo concedido às organizações que apresentam um inventário completo e verificado por terceira parte acreditada.

"O Selo Ouro reforça todas as boas práticas que nossa empresa adota há anos, assegurando com precisão cada fonte geradora e o baixo nível de emissões que registramos em nossas atividades”, afirma José Borges de Carvalho, gerente de ESG da Casa dos Ventos.



A empresa foi além no inventário e desenvolveu, com uma parceira do ramo de tecnologia, uma plataforma que automatiza a inserção dos dados no sistema, facilitando a composição do inventário. A inovação está no DNA da Casa dos Ventos, que dispõe de uma série de inovações próprias para otimizar os processos.

“Esse sistema garante maior transparência, segurança, acuracidade e velocidade no acesso às informações e melhoria na gestão sobre nossas emissões”, disse Borges de Carvalho.



A elaboração do inventário permite à Casa Dos Ventos estruturar estratégias para reduzir as emissões, buscando eficiência nos processos da empresa, eliminando ou substituindo atividades que geram emissões e compensando ações que visem neutralizar as que não podem ser reduzidas.

“Com a plataforma que entrega os dados de geração de emissão de forma automatizada, conseguimos agir mais rapidamente de forma a diminuir as emissões por cada fonte geradora”, afirma ele.



A conquista do Selo faz parte de uma série de ações socioambientais realizadas pela Casa dos Ventos. A empresa dispõe de uma série de programas para a preservação ambiental da Caatinga e Mata Atlântica, contemplando a fauna, a flora e a conservação dos biomas dos territórios onde a companhia atua. Também desenvolve e ações sociais com foco na capacitação profissional, valorização de culturas e desenvolvimento regional.



Criado por intermédio da parceria entre o World Resources Institute (WRI) e o World Business Council for Sustainable Development (WBSCD), o Programa GHG Protocol é uma plataforma que propõe diretrizes para contabilização de emissões de gases de efeito estufa (GEE), contribuindo para o gerenciamento das emissões.



O GHG Protocol compreende três níveis de protocolos: Bronze, Prata e Ouro. As classificações diferenciam-se entre si de acordo com o nível de profundidade das informações apresentadas nos inventários realizados pelas empresas. No Selo Ouro, além de o volume e o detalhamento das informações ser mais amplo, há uma verificação por terceira parte acreditada dos dados, o que lhe confere maior precisão. O Prata é concedido para inventários completos, mas sem a verificação, e o Bronze envolve a publicação de um inventário de GEE parcial.