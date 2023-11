Nas pegadas do Ceará, o Piauí prioriza a criação de camarão

Conteúdo apoiado por:

Mais da metade – 54,1% — do camarão produzido no Brasil, algo como 113 mil toneladas no ano passado de 2022, tem origem no Ceará. Depois, vem o Rio Grande do Norte, com 22,2%, e a Paraíba, com 7,2%.

Mas anotem aí: o vizinho cearense a Oeste – o Estado do Piauí – será, nos próximos três anos, um dos três polos nordestinos da carcinicultura, segundo estima o empresário Santana Júnior, presidente da Associação Piauiense dos Produtores de Camarão.

O governo do Piauí também tem a mesma expectativa e, por isto mesmo, adotou uma série de medidas para facilitar a vida dos seus carcinicultores.

Para começar, estabeleceu em seis anos o prazo de validade da Licença Ambiental para as fazendas produtoras de camarão (no Ceará, essa licença vale por três anos).

Tem mais: como a maioria dessas fazendas localiza-se na área de influência do Delta do Parnaíba – uma das maravilhas mundiais da natureza – o governo piauiense, o Ibama e os empresários da carcinicultura de lá celebraram, digamos assim, um pacto de cooperação que vem sendo plenamente obedecido pelas partes interessadas.

De acordo com Santana Júnior, “o Piauí é, hoje, o estado mais seguro, do ponto de vista ambiental, para quem quer investir na produção de camarão”.

Ele cita, para reforçar sua opinião, a presença do Grupo Klabin – gigante nacional do setor de papel e celulose – na carcinicultura do Piauí. Outro que está investindo na criação de camarão no Piauí é o cearense Gentil Linhares, dono da Bomar, empresa que, com sede em Fortaleza, atua, também, na produção e comercialização de tilápia e outros peixes na geografia piauiense e cearense – e ainda planta soja no Maranhão.



0 Piauí tem um rio perene, o Paranaíba, algo que o Ceará não tem. O estado atravessa hoje uma fase de forte crescimento econômico, e a tilapicultura e a carcinicultura parecem ser, agora, a bola da vez, atraindo investimentos de empresas do porte da Klabin e da Bomar.

A questão ambiental pesa a favor do Piauí, que já resolveu essa questão, definitivamente. Lá, todas as fazendas de criação de camarão – de qualquer porte – operam regular e legalmente, com licença do Ibama e do órgão estadual.

Para que se tenha uma ideia do que isso representa, basta dizer que, no Ceará, apenas 3% das áreas de produção de camarão têm licença emitida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

O governador Elmano de Freitas tornou mais fáceis as coisas para os micro e pequenos carcinicultores cearenses, reduzindo ao mínimo a burocracia para a obtenção da licença ambiental.

No Equador, segundo maior produtor mundial de camarão, com produção anual de 1,5 milhão de toneladas, a licença ambiental é emitida uma única vez e sua validade é... eterna. No México, também.