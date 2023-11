Wvangelho de hoje, sábado, dia 04/11/23 (Lc 14, 1.7-11

Conteúdo apoiado por:

Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola: 'Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: 'Dá o lugar a ele'. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: 'Amigo, vem mais para cima'. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva, será humilhado e quem se humilha, será elevado.'

Reflexão - O noivo é Jesus, nós somos apenas Seus convidados!

Jesus não se restringe a nos direcionar apenas para as coisas do espírito, mas também nos forma como homens e mulheres que estão aqui na terra, e, necessitam ser aperfeiçoados humanamente falando, com o objetivo de que vivenciemos relacionamentos harmoniosos e fraternos. A mensagem deste Evangelho nos leva a refletir que para Deus somos todos iguais, por isso não podemos nos autopromover entendendo que somos mais dignos que os outros. Ocupar o primeiro lugar nos dá uma ideia de presunção e de soberba. Seremos reconhecidos (as) por Deus e pelo próximo na medida do nosso serviço e do amor que vivenciarmos. O reconhecimento da nossa verdade, isto é, da nossa capacidade e limitação é o que pode se chamar de humildade. Portanto, enquanto não formos distinguidos no meio dos outros, seremos apenas convidados à espera do lugar que nos foi destinado. No plano espiritual também, somos chamados por Deus, por isso mesmo, precisamos estar atentos porque para cada um Ele reservou um lugar muito especial. A humildade também requer paciência, esperança, compreensão e aceitação da vontade de Deus. A festa de casamento pode significar o Banquete da Salvação, quando o Noivo receberá os convidados e os assentará nos lugares designados pelo Seu Pai. O noivo é Jesus, nós somos apenas Seus convidados, assim sendo, precisamos somente preparar as nossas vestes e aguardar pelo que foi preparado para nós. - Você gosta dos primeiros lugares? - Qual o critério que você usa para escolher o seu lugar em uma festa, como convidado? - Quando escolhe o lugar você lembra que poderá ter alguém "mais especial" do que você? - O que você entende por humildade e presunção? - Você já está se preparando para a festa do céu?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO