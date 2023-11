Vem aí a Expoece 2023, com mais de 5 mil animais na exposição

Conteúdo apoiado por:

A maior exposição agropecuária do Ceará e uma das três maiores da região Nordeste, em número de animais, começará no próximo domingo, em Fortaleza.

Trata-se da 67ª edição da Expoece, que será realizada durante uma semana, de 12 a 19 de deste novembro, no Parque de Exposições Governador César Cals, no Bairro São Gerardo.

O evento, promovido pela Associação de Criadores do Ceará (ACC), prevê a exposição de mais de 5 mil animais de vários estados brasileiros, incluindo aves, bovinos, caprinos, equinos e ovinos. Esse número representa um bom crescimento em relação à mostra de 2022, quando cerca de 4 mil animais foram expostos.

Além da quantidade de animais, a Expoece mesclará tradição com modernidade e apresentará as tendências mais recentes de feiras do segmento da agropecuária.



Um dos destaques da programação será o "ranch sorting" (classificação de rancho), uma prova equestre que replicará o trabalho diário de uma fazenda de separar o gado de um curral para outro.

Além disso, a Expoece incluirá, também, vários concursos de raças, como o nacional das bovinas Jersey e Pardo Suiço, sendo esta última avaliada por um juiz norte americano; o nordestino do cavalo Mangalarga; e o julgamento ranqueado das raças Santa Inês (ovino) e da Anglo-Nubiano (caprino).

“A Expoece é hoje no Estado do Ceará a exposição agropecuária que reúne o maior número de animais num único espaço. Para a edição deste ano, teremos, aproximadamente, cinco mil animais. Na região Nordeste ficamos atrás apenas de duas exposições realizadas no Rio Grande do Norte e na Bahia. Por isto, nós que fazemos a Associação dos Criadores do Ceará acreditamos em um significativo aumento do volume de negócios gerados nos oito dias da Expoece 2023”, como prevê Braga Almeida, presidente da Associação dos Criadores do Ceará – ACC.

Desde 1954, a Expoece faz parte do calendário de eventos tradicionais de Fortaleza. Mais do que uma oportunidade de networking para criadores do Ceará e de outros estados, a exposição reunirá gerações de famílias que têm a oportunidade de entrar em contato com as raízes do campo sem sair da capital cearense.



A responsabilidade social também integra a programação da Expoece. Em parceria com projetos de assistência animal no campus da UFC no Pici e no bairro de Sapiranga, será realizada a 2ª Feira de Adoção Pet.



Essa ação incentivará a adoção responsável de animais resgatados dessas áreas de Fortaleza, para fazer com que os pets encontrem um novo lar.

A 67ª edição da Expoece terá o apoio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Governo do Ceará, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae), da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, da Enel e do Banco do Nordeste.