Evangelho de hoje, 3ª feira, dia 07/11/23 (Lc 14, 15-24)

Conteúdo apoiado por:

Naquele tempo: Um homem que estava à mesa, disse a Jesus: 'Feliz aquele que come o pão no Reino de Deus!' Jesus respondeu: 'Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: 'Vinde, pois tudo está pronto'. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: 'Comprei um campo, e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas'. Um outro disse: 'Comprei cinco juntas de bois, e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas'. Um terceiro disse: 'Acabo de me casar e, por isso, não posso ir'. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: 'Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos'. O empregado disse: 'Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar'. O patrão disse ao empregado: 'Sai pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete.'

Reflexão – Os convidados para o Banquete.

O Banquete a que Jesus se refere é o reino de Deus que continua preparado e hoje, também, os convidados persistem em recusar. É o Banquete que Deus preparou para toda a humanidade, no céu, e que só poderemos participar se aceitarmos o convite desde a nossa vida terrena. A cada momento da nossa existência somos convidados a participar da vida nova que o Senhor nos reservou. Desta forma, Jesus já nos chama para compartilhar de um banquete espiritual, aqui, com uma vida nova e promissora. No entanto, porque estamos muito entretidos nas nossas ocupações e nos nossos projetos pessoais, como se fôssemos viver eternamente aqui na terra, recusamos o chamado do Senhor. As coisas lícitas com as quais nos ocupamos no nosso dia a dia são as que mais nos afastam da intimidade com Deus. Não encontramos tempo para orar, para participar da Eucaristia e alimentar a nossa alma com o pão do reino de Deus, fugimos do sacramento da Penitência porque achamos que não temos pecado. Também não assumimos compromisso com o serviço do reino porque há coisas mais importantes para realizar. Enfim, se refletirmos melhor com esta Palavra, facilmente, seremos enquadrados no grupo dos primeiros convidados que se desculparam e, por isso, não se fizeram presentes na festa do reino do céu. O tempo de hoje, o agora da nossa vida, é propício para que ainda possamos perceber se estamos ou não recusando o convite de Deus para entrar na vida eterna, desde já. Os pobres, aleijados, os cegos e os coxos podem ser as pessoas que nunca poderíamos supor fossem chamadas a participar do céu, isto é, os pecadores públicos, as prostitutas, os marginais, os assassinos. O documento que nos dará direito a entrar no Banquete do céu é o reconhecimento do nosso ser pecador, o arrependimento sincero e o propósito franco de acolher a salvação de Jesus. - Você está dando mais atenção aos seus interesses ou ao convite de Deus? - Você tem deixado de assumir os compromissos que Deus lhe propõe? - Você tem tido tempo para o Senhor? - Quem é mais importante na sua vida? A sua família, o seu trabalho, as suas viagens, o seu lazer? - Você tem renunciado a alguma coisa de que gosta muito para trabalhar no reino de Deus? - Você acha que será bem recebido no Banquete?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO