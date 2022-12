Operadora Oi lidera fibra ótica em 16 estados

Festa na operadora Oi, que se tornou líder no mercado de banda larga por fibra ótica em 16 unidades da federação, segundo último relatório publicado pela Anatel, referente ao mês de outubro.

A companhia apresentou durante este ano crescimento no número de acessos em banda larga utilizando fibra ótica, reforçando a estratégia da empresa de liderança no mercado de conexão por fibra e serviços digitais.

No acumulado do ano, de janeiro a outubro, segundo o órgão regulador, a Oi Fibra registrou aumento de 13,2% no número de clientes em todo o país, passando de 3,694 milhões, em dezembro de 2021, para 4,181 milhões, em outubro de 2022.“Os dados do mercado mostram que nossa estratégia está rendendo bons resultados, já que a nova Oi está focada em oferecer a melhor conexão à internet em fibra ótica e expandindo seu portfólio de ofertas que atendam às necessidades específicas dos clientes”, afirmou Roberto Guenzburger, diretor de Consumidor e Empresarial da Oi.Considerando todos os players do mercado, a Oi Fibra segue líder no mercado de banda larga via fibra ótica em 16 unidades da federação, com destaque para os estados da região Norte, onde a liderança é ainda mais expressiva: Acre (59,7%), Amazonas (37,6%), Bahia (17,4%), Distrito Federal (39,4%), Goiás (26,7%), Maranhão (22,6%), Mato Grosso do Sul (27,5%), Mato Grosso (17,3%), Pará (26,1%), Pernambuco (11,3%), Paraná (22,5%), Rio de Janeiro (37,8%), Rondônia (40,1%), Roraima (65,2%), Rio Grande do Sul (19,7%) e Tocantins (24,5%).