Evangelho de hoje, 4ª feira, 21/12 (Lc 1, 39-45)

Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre! Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido, o que o Senhor lhe prometeu".

Reflexão – O Senhor quer pressa!

Cheia do amor de Deus, plena do Espírito Santo e cheia de alegria, carregando no seu seio, Jesus, o Salvador e Redentor da humanidade, Maria apressou-se em se solidarizar com a sua prima Izabel conforme o anjo lhe falara. Maria é para nós o modelo da mulher perfeita, serva solidária, porque viveu conformada ao Plano de Deus e deixou-se guiar pelo Espírito Santo, sem perder tempo e oportunidade de ser solícita e fraternal com todos a quem encontrava. Neste Evangelho vemos como o Espírito Santo se manifestou vivamente naquele encontro entre as duas mães e o Amor do Senhor as plenificou naquele abraço fraterno. Assim também se manifesta em nós o amor de Deus, que pela ação do Seu Espírito no nosso coração nos motiva a também nos solidarizar com o próximo e ter pressa em ajudá-lo. O amor que sentimos pelos nossos irmãos e irmãs e o desejo de servir a eles por amor a Deus é o grande sinal de que estamos cheios do Espírito Santo. Quem concebe Jesus no seu coração sempre será motivado (a) a alegremente levar ao mundo a boa nova do Pai. O Senhor tem pressa e nos usa para ajudar a edificar o Seu reino aqui na terra. E o Espírito Santo nos enche de felicidade e nos motiva a ajudar as pessoas, a querer encontrá-las e falar para elas dos nossos sentimentos e da nossa vivência com a Palavra do Senhor. - Você tem impulso de ajudar as pessoas quando você está feliz, ou gosta de ficar feliz sozinho (a)? – Como você está neste momento: feliz ou triste? Nossa Senhora quer entrar na sua casa, deixe-se abraçar por Ela. Ela é a alegria do Senhor!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO