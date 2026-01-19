O Fórum Econômico de Davos e o mundo fragmentado

Especialmente para esta coluna, o economista Célio Fernando, vice-presidente da Academia Cearense de Economia, elaborou o texto abaixo, que é uma reflexão sobre o tumultuado momento por que passa o mundo, sua economia, suas políticas ambientais, sua governança, tudo isto junto e misturado com guerras que não se acabam e outras que ameaçam eclodir.

Vale a pena a leitura do que escreveu Célio Fernando, que tem representado, e muito bem, o Ceará em fóruns internacionais que debatem desde o aquecimento global até a economia do mar.

Eis o texto:

“Com o início do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, nesta semana de 19 a 23 de aneiro, a atenção global volta-se para as montanhas nevadas onde líderes políticos e empresariais debatem o futuro do planeta. No entanto, o clima nos corredores do evento é marcado por uma apreensão inédita, refletida na divulgação da 21ª edição do Global Risks Report.

“O documento pinta um cenário onde a humanidade se equilibra em uma instabilidade perigosa e a cooperação internacional, historicamente celebrada nesse encontro, fragmenta-se sob o peso de uma nova ordem.

“Com base na opinião de mais de 1.300 especialistas, o relatório revela uma mudança drástica nas prioridades: a urgência das disputas geopolíticas e econômicas está perigosamente ofuscando crises existenciais de longo prazo. A atmosfera global descrita é de preocupação, com mais da metade dos líderes antecipando um cenário turbulento ou tempestuoso para a próxima década.

“Diferentemente dos anos anteriores, nos quais a recuperação pós-pandemia ainda trazia otimismo, 2026 marca a ascensão do confronto geoeconômico como a principal ameaça imediata. Superando riscos ambientais e sociais no horizonte de dois anos, as nações passaram a utilizar a economia como arma estratégica, resultando em um ciclo vicioso de sanções e protecionismo.

“O relatório descreve um mundo caracterizado pela multipolaridade sem multilateralismo, onde múltiplos polos de poder emergem em um ambiente fragmentado, travando as instituições tradicionais de governança e impedindo o diálogo necessário para gerenciar essa nova volatilidade.

“Uma das descobertas mais alarmantes apresentadas aos delegados em Davos é o paradoxo climático. Embora a realidade física das mudanças climáticas extremas continue agravar-se visivelmente, a atenção política e econômica desviou-se para crises mais imediatas. Houve uma repriorização para baixo dos riscos ambientais no curto prazo, revertendo a tendência dos relatórios de 2024 e 2025.

“O foco no aqui e agora, exigido para apagar incêndios econômicos e geopolíticos, está drenando os recursos vitais para a transição verde. Contudo, essa negligência cria uma armadilha perigosa, pois os riscos ambientais permanecem dominantes no horizonte de dez anos, sugerindo que a inação de hoje, motivada por urgências de curto prazo, pode garantir catástrofes irreversíveis no futuro.

“Diante dessa complexidade, torna-se evidente a necessidade imperativa de adotar uma visão sistêmica, interdependente e interconectada como bússola para a governança. Não há mais espaço para discussões monotemáticas ou isoladas; a ilusão de que podemos resolver a crise climática sem enfrentar a desigualdade social, ou estabilizar a economia global sem considerar as realidades locais, é uma falácia perigosa. Hoje, não se discute transformação digital e transição energética sem considerar as questões geopolíticas.

“A fragmentação Glocal, onde tensões globais colidem com vulnerabilidades locais, exige que entendamos que cada peça do quebra-cabeça afeta o todo. Para alcançarmos uma sociedade verdadeiramente mais justa, emancipatória e politicamente equilibrada, as soluções devem ser desenhadas considerando a teia inextricável que une esses desafios. Tratar sintomas isolados em um corpo sistêmico doente apenas transfere a crise de um órgão para outro, perpetuando a fragilidade.

“Enquanto as nações disputam poder no tabuleiro global, o tecido social interno dos países está se esgarçando, com a desigualdade sendo identificada como o risco global mais interconectado para a próxima década. Ela age como um motor de instabilidade, exacerbando a polarização política e a desconfiança nas instituições.

“A combinação de pressões econômicas e a percepção de injustiça está rompendo o contrato social entre cidadãos e governos. Este cenário é agravado pelo que o relatório chama de acerto de contas econômico, onde o medo de bolhas de ativos e dívidas impagáveis ameaça desproporcionalmente as populações vulneráveis, por desvios de prioridades, como infraestruturas, e corrupções, aprofundando o abismo social em meio a uma crise de custo de vida persistente.