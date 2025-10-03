Missão da Faec/Abid começa hoje visita à irrigação da Espanha

Córdoba (Espanha) -- Desde terça-feira, 29 de setembro, e até o próximo dia 10, uma missão conjunta da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (ABID), da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-CE) está na Espanha para conhecer a experiência da agricultura irrigada espanhola, principalmente nas áreas de frutas e hortaliças.

A Espanha é um dos maiores produtores europeus de hortifrutis, e grande parte dessa produção é irrigada e desenvolvida sob estufas, algo que já se faz no Ceará, localizadamente nas regiões da Ibiapaba e do Cariri. Os 35 integrantes da missão conhecerão a tecnologia usada pelos produtores espanhóis.

Antes, porém, de visitar a região de Andaluzia, no Sul espanhol, onde estão as áreas produtoras – o que farão a partir desta sexta-feira, 3, a missão da ABID/Faec/Senar-CE esteve em Madri participando da Fruit Attraction, segunda maior feira mundial da cadeia produtiva de frutas, legumes e verduras, que, pela sua grandiosidade, concorre com a Fruit Logistica, realizada, anualmente, no mês de fevereiro, em Berlim, na Alemanha.

O presidente da ABID e secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará (SDE), agrônomo Sílvio Carlos Ribeiro, disse à coluna que os integrantes da missão visitaram os estandes da Fruit Attraction, conhecendo frutas, tecnologias de produção, insumos, equipamentos, inovações e todo o seu processo produtivo.

Nessa feira, o Brasil teve um grande pavilhão organizado pela Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas (Abrafrutas), que promoveu um encontro com a coordenação da Fruit Attraction, que realiza, também, a Fruit Attraction São Paulo, cuja primeira edição aconteceu em março deste ano, estando a segunda prevista para o mesmo mês de 2026.

“É, então, um bom momento para esse grupo, que é formado por produtores, gestores, representantes de governos, pesquisadores e professores. É uma oportunidade para que eles conheçam a fruticultura mundial”, comentou o secretário Sílvio Carlos Ribeiro.

Ontem, quinta-feira, o grupo viajou, por rodovia, de Madri até a Andaluzia, que é uma região do sul da Espanha “com clima, em algumas épocas do ano, bem similar ao clima do Nordeste brasileiro, e com períodos de escassez hídrica semelhantes aos que enfrentamos também no Ceará”, acrescenta ele

“Na Espanha, há muita dificuldade para a produção de hortifrutis se não for com irrigação. E é por este motivo que a ABID escolheu este país para demonstrar a importância da agricultura irrigada para o desenvolvimento econômico de regiões semiáridas no mundo. No ano passado, a ABID promoveu uma missão similar à Califórnia, com a mesma proposta”, diz Ribeiro, que recorda: a Espanha tem pioneirismo em vários projetos de irrigação, alguns dos quais serviram de espelho para que o Nordeste brasileiro projetasse e implantasse seus primeiros perímetros irrigados, utilizando a experiência espanhola.

A primeira área a ser visitada hoje é a região de Córdoba, onde os integrantes da missão terão reunião no Instituto de Agricultura Sostenible, que é uma unidade do Conselho Superior de Investigação Científica (CSIC), cujos diretores apresentarão pesquisas desenvolvidas pela instituição. Na sequência o grupo brasileiro visitará áreas de irrigadas na mesma região.

Depois, a missão seguirá para Almería, centro mundial de referência em cultivo protegido. Haverá visita a dois institutos de pesquisa e transferência de tecnologia para produção em estufas (invernaderos).

“Essa tecnologia transformou Almeria, região de pouca disponibilidade de água e com solo de baixa qualidade, dificuldade superada pelo uso tecnologia do cultivo protegido e pelo bom clima, além de uma logística importante, transformando a região num polo de hortifruticultura. Almeria tem muito para nos contar, é uma referência para a agricultura irrigada no mundo, hoje existem ali, mais de 40 mil hectares de áreas irrigada sob estufas e isso é muito importante para o Ceará, pois na região da Ibiapaba tem grande potencial para esse modelo de produção”, explica Sílvio Carlos Ribeiro.

Ele revela que as tecnologias geradas em Almeria podem ser replicadas no Ceará e nos demais estados do Nordeste.