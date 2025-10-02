Morango e mirtilo: norte-americana Emcocal pesquisará Berries no Ceará

Madri (Espanha) -- Uma boa notícia para a economia cearense ligada à fruticultura: o governo do Ceará, por meio de sua Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), celebrou ontem, aqui, um Memorando de Entendimento com a empresa norte-americana Emcocal, com sede na Califórnia, uma das maiores do mundo no cultivo de espécies frutíferas do grupo de berries (morango, amora, fambroesa e mirtilo), que são produtos de alto valor agregado.

Assinaram o documento o secretário Executivo da SDE, Sílvio Carlos Ribeiro, e Patrick H. Ballew, CEO da Emcocal, e Gabriela Paiva Hantke, sua vice-CEO.

A primeira cláusula do Memorando de Entendimento diz que ele “tem por objetivo o estabelecimento das bases para uma cooperação mútua, visando a incorporação e a expansão das cultivares protegidas de Berries da Emcocal no Estado do Ceará. Busca-se implementar Unidades Experimentais (UEs) para testes de demonstração dessas cultivares, promover sua difusão técnica, apoiar eventos e iniciativas de marketing voltadas ao setor frutícola, bem como estimular investimentos e parcerias no agronegócio”.

Pelo que estabelece a terceira cláusula do documento, a Emcocal compromete-se a “fornecer gratuitamente mudas em caráter não comercial para a instalação de UEs, conforme disponibilidade e comum acordo; pré-selecionar, com base técnica, as cultivares a serem utilizadas nas UEs; oferecer orientação técnica sem custo às UEs, por escrito e virtualmente; apoiar atividades de marketing, materiais gráficos, redes sociais e participação em feiras e eventos em parceria com o Estado do Ceará; e colaborar com ações de capacitação e suporte técnico à equipe do governo do Ceará”.

O Memorando de Entendimento terá a validade de cinco anos, prazo que o secretário Sílvio Carlos Ribeiro considera necessário para a implementação do cultivo de Berries no Ceará, principalmente na região da Ibiapaba, por onde terá início o projeto. O documento ontem assinado tem uma cláusula de confidencialidade, razão pela qual “será considerada confidencial toda e qualquer informação, equipamento, know-how, documentação técnica, assim como todos os desenhos, modelos, amostras, especificações técnicas e demais informações, inclusive dados arquivados eletronicamente e os computadorizados, transmitidos por escrito, verbalmente ou por meio eletrônico entre as partes, ou que estas tenham acesso em função do relacionamento estabelecido em decorrência do presente documento, as quais deverão ser tratadas como confidenciais pelas partes”.

A cláusula nona do Memorando revela uma curiosidade, pois trata “da ética e anticorrupção”, e estabelece o seguinte:

“As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa e a Lei 12.846/2013 (em conjunto, “Leis Anticorrupção), comprometendo-se a cumpri-las fielmente por si e por seus sócios, administradores e colaboradores”.