Mármores e Granitos: Ceará com US$ 100 milhões em exportações

Nos próximos dias 11 e 12 de setembro, no auditório da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), serão realizados o V Encontro Estadual de Mineração e o primeiro Seminário de Minerais Estratégicos do Estado do Ceará. Os dois eventos coincidem com uma boa notícia: a indústria cearense de mineração fechará este ano com exportações superiores a US$ 100 milhões, segundo informa o presidente do Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Ceará (Simagran), Carlos Rubens Alencar. Até julho passado, essas exportações já haviam alcançado a marca de US$ 77,7 milhões.

Nos dois eventos, ambos apoiados pela Fiec e pela Universidade Federal do Ceará (UFC), haverá programação técnica com a participação de renomados profissionais da área da mineração, além de representes do governo do estado e de professores e alunos universitários dos cursos de geologia e de engenharia de mina. Organismos públicos e privados ligados ao meio ambientes e dirigentes dos cinco sindicatos patronais da mineração estarão, igualmente, presentes.

“Será a oportunidade que teremos para mostrar o estado da arte de um setor que este ano irá baterá recorde de exportações, gerando renda e emprego na zona rural e divisas para o Ceará”, como diz, sorrindo, o presidente do Simagran.

De acordo com Carlos Rubens Alencar, O setor das rochas ornamentais é o que mais vem se destacando, produzindo, atualmente, os mais desejados quartzitos do mundo, entre os quais o Taj Mahal, Perla Venata, Perla Santana, Matira, Nayca e Avohai.