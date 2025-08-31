Mármores e Granitos: Ceará com US$ 100 milhões em exportações
De janeiro a julho deste ano, já foi exportado o equivalente a US$ 77,7 milhões, como informa o presidente do Simagran, Carlos Rubens Alencar
Nos próximos dias 11 e 12 de setembro, no auditório da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), serão realizados o V Encontro Estadual de Mineração e o primeiro Seminário de Minerais Estratégicos do Estado do Ceará. Os dois eventos coincidem com uma boa notícia: a indústria cearense de mineração fechará este ano com exportações superiores a US$ 100 milhões, segundo informa o presidente do Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Ceará (Simagran), Carlos Rubens Alencar. Até julho passado, essas exportações já haviam alcançado a marca de US$ 77,7 milhões.
Nos dois eventos, ambos apoiados pela Fiec e pela Universidade Federal do Ceará (UFC), haverá programação técnica com a participação de renomados profissionais da área da mineração, além de representes do governo do estado e de professores e alunos universitários dos cursos de geologia e de engenharia de mina. Organismos públicos e privados ligados ao meio ambientes e dirigentes dos cinco sindicatos patronais da mineração estarão, igualmente, presentes.
“Será a oportunidade que teremos para mostrar o estado da arte de um setor que este ano irá baterá recorde de exportações, gerando renda e emprego na zona rural e divisas para o Ceará”, como diz, sorrindo, o presidente do Simagran.
De acordo com Carlos Rubens Alencar, O setor das rochas ornamentais é o que mais vem se destacando, produzindo, atualmente, os mais desejados quartzitos do mundo, entre os quais o Taj Mahal, Perla Venata, Perla Santana, Matira, Nayca e Avohai.
O chão do Ceará produz e exporta, ainda, magnesita, manganês, feldspato, mica, gipsita (gesso) e um potencial muito grande em minerais estratégicos que vêm sendo pesquisados, como o litio, a grafita e o cobalto e mineralizações de platina e ouro.
O presidente do Simagran ressalta, também, a importância do setor cerâmico que possui unidades produtivas em mais de 100 municípios, água mineral, em cuja extração atua quase uma centena de produtores, além da brita e agregados de utilização na construção civil. Carlos Rubens repete seu mantra: “Sem mineração não há civilização. Sem mineração não há vida.”
