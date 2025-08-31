Marca Unimed Fortaleza cresce no Top of Mind Data Folha 2025

Boa notícia! A Unimed Fortaleza foi grande destaque novamente no ranking Top of Mind Datafolha 2025, consolidando sua presença na memória dos consumidores e reforçando sua posição como referência em saúde no Ceará. A cooperativa registrou um crescimento expressivo em relação ao ano anterior nas duas categorias avaliadas, conquistando o primeiro lugar entre a classe AB.

Na categoria Operadora de Plano de Saúde, a Unimed Fortaleza alcançou 35,1% das menções espontâneas, frente aos 30,2% registrados em 2024, representando um aumento de 5 pontos percentuais. Já no segmento de hospitais, a lembrança em relação ao Hospital Unimed Fortaleza subiu de 8,5% para 10,8%, um crescimento de 2 pontos percentuais.

O Top of Mind é um dos indicadores mais relevantes para medir a força e a presença de uma marca na mente dos consumidores. Ele se relaciona diretamente com atributos como diferenciação, relevância, conhecimento e estima. Entre esses, o pilar de conhecimento está associado à lembrança de marca, métrica central do estudo.

De acordo com o levantamento, na lembrança espontânea, a Unimed Fortaleza é mencionada por 66% dos respondentes, enquanto na lembrança estimulada, o índice é de 64%, ambos na categoria Plano de Saúde.

“Estar no topo da lembrança do consumidor e conquistar um crescimento tão expressivo este ano, afirma a força que nossa marca possui. Esse resultado é fruto do compromisso diário em estar presente na vida dos fortalezenses e em oferecer uma experiência cada vez mais humana, com qualidade e inovação, tanto nos planos de saúde como nos serviços hospitalares”, afirma Maria Tereza Ramos, gerente de Marketing da cooperativa.

O reconhecimento do Top of Mind reforça o posicionamento da Unimed Fortaleza como líder em saúde no Ceará, resultado de estratégias consistentes e da dedicação em proporcionar cuidado integral aos seus clientes.

Fundada em 9 de janeiro de 1978 por 23 Médicos que se uniram por meio do cooperativismo, a Unimed Fortaleza integra o Sistema Nacional Unimed. Atualmente, é a 11ª maior singular, em relação às outras Unimeds, em número de beneficiários, com mais de 370 mil clientes e mais de 4 mil médicos cooperados, incluindo pessoas físicas e jurídicas.



A Unimed dispõe de ampla rede credenciada e uma rede própria que conta com o Hospital Unimed, que tem nível máximo de Acreditação Hospitalar na metodologia Qmentum, concedida pela Quality Global Alliance (QGA), sendo o maior hospital do Ceará em número de leitos (330) e o maior do sistema Unimed no Brasil; e com o Hospital Unimed Sul, que possui serviços de emergência pediátrica, internação, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e oncologia pediátrica, além de um centro cirúrgico moderno, com atendimento a cirurgias eletivas.

A rede própria conta também com 11 laboratórios, cinco Clínicas Unimed, oito Clínicas de Saúde Integral, além de programas como a Medicina Preventiva.