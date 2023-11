Ministros da Agricultura e da Pesca chamam o agro cearense para reunião

Conteúdo apoiado por:

Empresários cearenses da agropecuária foram convocados pelos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e da Pesca, André de Paula, para uma reunião na tarde do próximo dia 24, sexta-feira da próxima semana, na cidade de Tauá.



A reunião coincidirá com a visita dos dois ministros à 16ª FestBerro, uma grande feira agropecuária que a Prefeitura de Tauá promove anualmente, nesta época. A feira será aberta na segunda-feira, dia 20. A feira mostrará os melhores ovinos, caprinos, bovinos e equinos do interior cearense.

Coincidirá, também, com o III Encontro dos Produtores Rurais do Ceará, promovido pela Faec, que desta vez reunirá mais de dois mil agricultores e pecuaristas das regiões dos Inhamuns, que tem Tauá como centro econômico, e dos sertões de Crateús.

Por meio do deputado federal Domingos Neto, os ministros Carlos Fávaro e André de Paula mobilizam os empresários do agro do Ceará, dos quais querem ouvir suas reivindicações. Os da carcinicultura solicitarão aos dois ministros que seja impedida a importação do camarão do Equador, que, enfrentando superprodução e tendo estoques em excesso, quer desovar no Brasil o seu produto a um preço abaixo do custo de produzi-lo.

Por sua vez, os empresários da pecuária e da indústria de lacticínios tratarão com os ministros de problema semelhante: a importação desenfreada de leite em pó da Argentina e do Uruguai e até da Nova Zelândia, o que está causando uma oferta excessiva do produto no mercado brasileiro, com prejuízo seus aos produtos e industriais.

Cristiano Maia, presidente da Camarão BR, entidade que reúne os maiores produtores de camarão do país, transmitiu ontem, direto de Ryad, na Arábia Saudita, onde se encontrava, mensagem a esta coluna informando que estará presente à reunião de Tauá.

Ele e sua mulher, D. Luzia estão há duas semanas em viagem ao redor do mundo, integrando um grupo de 120 empresários brasileiros, que se deslocam em avião especial, com uma só classe Executiva. A viagem cobre países dos cinco continentes.

GRUPO ATITUDE, DE SEGURANÇA PRIVADA, CHEGA AO PIAUÍ

Especializado em segurança privada, o Grupo Atitude segue expandindo suas operações na região Nordeste. Ele acaba de inaugurar sua filial em Teresina, no vizinho estado do Piauí, que opera por meio de sua empresa Atente Segurança.

"A inauguração da nova filial fortalece a presença da Atente Segurança no Nordeste e garante a oportunidade de fornecer serviços de segurança personalizados e de alta qualidade", como diz o diretor da empresa, Paulo Aragão.

O portfólio de serviços inclui segurança patrimonial, segurança armada e desarmada e gerenciamento de crises.

A variedade permite à empresa personalizar soluções de segurança para atender às necessidades específicas de cada cliente corporativo, independentemente de seu setor ou do seu tamanho.

A nova filial em Teresina oferecerá segurança patrimonial e, futuramente, escolta armada e segurança pessoal.

Especialiada no segmento de terceirização de mão de obra e segurança, o Grupo Atitude conta com mais de 2.700 colaboradores e 15 mil unidades administradas assistidas. Nesse universo, 200 empregados são voltados exclusivamente à segurança, atendendo mais de 300 clientes em seu portfólio.

A empresa cearense conta com filiais nos Estados da Paraíba e Piauí, além de colaboradores no Maranhão, Rio Grande do Norte e Pernambuco.