Porto do Mucuripe está de novo congestionado, diz transportador

Conteúdo apoiado por:

Voltou o problema! As operações de entrada e saída de contêineres no Porto do Mucuripe estão de novo congestionadas.

O dono de uma das grandes empresas de transporte rodoviário de carga que operam no Porto de Fortaleza disse a um grupo de 17 empresários da agropecuária, com os quais se reuniu nesta semana, que seus caminhões têm enfrentado até 30 horas de espera para ter acesso ao terminal. A mesma fonte lembrou que, cinco meses atrás, havia se declarado satisfeito com os serviços oferecidos pela concessionária do Terminal de Contêineres do Mucuripe, que é a empresa francesa CGA Terminals.

Mas agora – salientou – o cenário é outro:

“O cenário é de prejuízo para os operadores, principalmente para as empresas exportadoras e, também, para as do transporte rodoviário”, disse o empresário, que culpou não a direção da Companhia Docas, mas a CGA Terminals, que é operadora de alguns dos maiores portos do mundo.

A CGA Terminals ganhou, no início deste ano, a licitação promovida pela antiga gestão da Companhia Docas do Ceará para operar o Terminal de Contêineres do Mucuripe, o que provocou mudanças nas rotinas do porto. E, também, nos custos de operação dos seus usuários.

Os custos foram logo absorvidos pelos operadores, mas a má qualidade do serviço tem gerado reclamações constantes, a última das quais é esta, relativa a mais um atraso na entrada e saída de caminhões que carregam contêineres de e para o Porto do Mucuripe.

Há menos de um mês, por causa do aumento da exportação de melões, houve um substancial incremento do número de caminhões que chegaram ao porto transportando contêineres frigoríficos cheios dessa fruta e destinados ao mercado europeu. Isso provocou um congestionamento nunca visto naquele terminal portuário.

No primeiro evento de congestionamento, a Companhia Docas do Ceará publicou uma nota reconhecendo o problema, mas argumentando que ele se deu por causa da supersafra de melão deste ano. Verdade,

Agora, o mesmo problema se repete e o motivo é o mesmo: a safra recorde de melão, que se estenderá até fevereiro de 2024. A CGA Terminals, que operava no porto de Natal, mudou-se para o do Mucuripe, para onde transferiu a carga e a descarga que, antes, processava no terminal natalense.

Um dia de atraso no embarque de um contêiner de frutas custa ao exportador US$ 850. Só uma empresa cearense produtora e exportadora de frutas embarca para os portos da Europa, por semana, 200 contêineres. Dá para imaginar o prejuízo que causa o atraso na entrada de contêineres no Porto do Mucuripe.

AD2M GANHA MAIS DOIS CLIENTES: SJ IMÓVEIS E READI



Uma das grandes empresas do setor no Ceará, a AD2M Comunicação ampliou sua carteira de clientes com a chegada da SJ Imóveis e da Readi, ambas integrantes do Grupo SJ , que atua no segmento imobiliário.

Referência no mercado, a SJ imóveis é uma empresa especialista em locação e administração de imóveis presente no Ceará há mais de 42 anos. Com sede em Fortaleza e filial no Cariri, a SJ soma mais de 200 colaboradores trabalhando e cuidando do patrimônio de mais de dez mil clientes. Um trabalho que já tem história e tradição, oferecendo credibilidade e segurança.

Criada em 2021, a Readi é uma plataforma de registro, adequação e emissão de documentação imobiliária que oferece soluções completas de forma rápida, segura e digital por meio de tecnologia e expertise no Mercado. Com dois anos de atuação, a Readi conta com 30 colaboradores, mais de 200 clientes e quatro produtos lançados.

Djane Nogueira, diretora e sócia-fundadora da AD2M Comunicação, fala sobtre a relevância da chegada dos novos clientes para a agência.

“Ter a SJ Imóveis e a Readi na nossa carteira de cleintes engrandece a nossa rede de parceiros e clientes, fortalecendo a trajetória da AD2M que está em constante crescimento e renovação. É com grande satisfação que iniciamos essa jornada de comunicação com o ecossistema de Empresas SJ, consolidado no mercado com sua história marcada pela seriedade e responsabilidade. Estamos confiantes de que será uma jornada de grandes conquistas e bons resultados”.

Para o diretor de mercado das Empresas SJ, Ronaldo Moura, a destacada presença da AD2M na comunicação corporativa foi um diferencial na escolha da agência, que tem uma atuação adequada à proposta das empresas.

A AD2M Comunicação atua desde 1996 no mercado de comunicação corporativa. Com expertise na área de relacionamento com a mídia, sendo sinônimo de relações com a imprensa no Ceará, a empresa atua nas áreas de assessoria de imprensa, consultoria em comunicação, publicações especializadas e treinamento de porta-vozes (Media Training). Sob a liderança dos diretores Apolônio Aguiar, Djane Nogueira e Mauro Costa, a AD2M tem como premissa o desenvolvimento da comunicação de uma forma ampla e estratégica.