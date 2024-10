Marquise é 2ª melhor do Brasil no setor de Construção e Engenharia

Uma das maiores corporações da região nordestina na indústria da construção civil e pesada, o Grupo Marquise consolidou sua liderança no setor de Construção e Engenharia no Norte e no Nordeste ao ser protagonista da 24ª edição do Ranking Valor 1000 de 2024, classificando-se em quatro importantes posições:

1º Lugar em Liquidez Corrente; 2ª melhor do Brasil no setor de Construção e Engenharia; maior do Norte e Nordeste; maior e melhor do Nordeste.

Os resultados destacados no Ranking Valor 1000 são fruto de uma série de projetos estratégicos conduzidos pelos negócios das empresas do Grupo Marquise em todo o país.

A Marquise Infraestrutura, segunda melhor no setor de Construção e Engenharia, ficando atrás apenas de uma construtora espanhola, fortalece seu posicionamento no ranking de obras de relevância nacional com projetos relevantes. Um marco recente é o início da construção do BRT de Brasília, obra de mobilidade importante para a capital do país, executada pela empresa na rodovia DF-011, também conhecida como Estrada Parque Indústrias Gráficas.

Esse projeto contempla a criação de uma faixa exclusiva para o transporte público ao longo de 5,9 km, além da construção de viadutos, passagens subterrâneas e uma nova faixa para ciclistas. A obra também prevê melhorias na rede de iluminação pública, contribuindo para a mobilidade e segurança dos usuários.

Outro grande projeto executado pela Marquise Infraestrutura foi a conclusão das etapas 1, 2 e 3 da Ferrovia Transnordestina, com as etapas 4, 5 e 6 em execução. Essa estrada de ferro fortalecerá o escoamento da produção industrial do Nordeste. As etapas abrangem obras de infraestrutura ferroviária que passam pelas cidades de Missão Velha, Lavras da Mangabeira, Iguatu, Acopiara, Piquet Carneiro, Quixeramobim e Quixadá, no Ceará, ampliando significativamente a capacidade logística da região e impulsionando a competitividade do setor produtivo nordestino.

A Marquise Infraestrutura também entregou o viaduto de Ananindeua, no Pará, e a Avenida Ananin, em Belém. A obra, equipada com quatro alças de acesso, conecta a BR-316 com a Cidade Nova, Marituba e Belém, melhorando a fluidez do tráfego e facilitando o deslocamento entre regiões-chave. Destaca-se, ainda, a obra do BRT Metropolitano de Belém, que liga a capital paraense a Ananindeua e Marituba, com uma extensão de 10,8 km. Trata-se de uma das maiores obras de mobilidade urbana em execução no país, gerando mais de mil empregos diretos.

Já a Marquise Ambiental, uma das maiores empresas do seu segmento no Brasil, além de seus serviços e soluções ambientais na coleta e destinação de resíduos em diversas cidades do país, implantou em Manaus um moderno aterro sanitário, elevando a capital amazonense à vanguarda no tratamento de resíduos sólidos no Brasil.

Essa solução, que futuramente prevê a produção de biometano, beneficia duplamente o planeta, gerando energia sustentável e evitando a poluição do ar. O projeto segue o mesmo modelo já implementado com sucesso no Ceará pela Marquise Ambiental. A GNR Fortaleza, fruto da parceria com a MDC, produz atualmente 100 mil m³ por dia de biometano, que é injetado na rede de gás, representando até 20% do que é consumido hoje no estado – um dos maiores índices do mundo.

A Marquise Incorporações continua expandindo suas operações em diferentes segmentos e regiões, incluindo o mercado do Sudeste, com projetos em São Paulo, e o sucesso do empreendimento Mandara By Yoo em Fortaleza, que vendeu 99,5% das unidades em menos de um ano após o lançamento.

Com 50 anos de história a serem celebrados nesta 2024, o Grupo Marquise continua a mirar o futuro, buscando antecipar tendências e fortalecer seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade.

“O Grupo Marquise é uma empresa com pensamento jovem, sempre procurando soluções para entregar os melhores produtos e serviços para nossos clientes e a sociedade", afirmam José Carlos Pontes e Erivaldo Arrais, sócios e dirigentes do Grupo Marquise.