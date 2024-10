M. Dias Branco presente, com estande próprio, na SIAL Paris

Líder do mercado nacional de massas e biscoitos, a cearense M. Dias Branco está, novamente, presente na SIAL Paris, maior feira de alimentos da Europa, que se realiza nesta semana na capital da França, desta vez com estande próprio, apresentando portfólio completo.

Reconhecida internacionalmente por marcas como Adria, Piraquê, Vitarella, Richester e Isabela, que já são exportadas, a Companhia tem se destacado também no segmento de alimentos voltados para a saudabilidade, com a marca Jasmine, líder em produtos integrais, orgânicos, sem glúten e zero açúcar.

A SIAL Paris 2024 recebe visitantes de mais de 100 países, entre produtores, importadores, compradores e varejistas, especialistas em mídia e associações independentes. A feira, que acontece a cada dois anos, é considerada uma das maiores feiras do setor alimentício no mundo e um dos principais encontros da indústria. Centro de tendências e inovações, a SIAL Paris promove o conhecimento das últimas novidades do mercado, além de estimular a diversidade culinária e parcerias comerciais.

“O evento é uma grande oportunidade de expor as marcas que tornam a M. Dias Branco líder nacional em massas e biscoitos. Dessa vez, participamos com estande próprio, o que fará toda a diferença, pois teremos uma vitrine de exposição pensada e estruturada por nós, valorizando cada um dos produtos que se destacam dentro das diversas categorias de alimentos que a M. Dias oferece”, ressalta César Reis, Diretor Executivo de Negócios Internacionais da Companhia.

Premiada como Top of Mind em macarrão pelo Instituto Datafolha por quatro vezes consecutivas, Adria é apresentada no evento com destaque para o maior lançamento da marca e da M. Dias Branco no ano: o lámen zero fritura. Com um investimento de R$ 100 milhões e três anos de projeto, a Companhia importou tecnologia asiática exclusiva que produz a massa do macarrão instantâneo sem adição de gordura vegetal no processo de fabricação, em uma etapa similar ao funcionamento de uma airfryer.

Líder e Top of Mind na região Sul, Isabela também se destaca com a inclusão do lámen zero fritura em seu portfólio, levando para o consumidor uma opção de lámen mais equilibrada.

FIT FOOD também é um dos grandes destaques. O portfólio da marca, que foi adquirida em 2021 da Latinex, engloba snacks doces e salgados, e chocolates que atendem, inclusive, ao público vegano. Jasmine, pertencente à M. Dias Branco desde junho de 2022 e responsável por tornar a Companhia líder também em cookies integrais, granolas e pães sem glúten, é exibida com seus principais produtos.

Já Piraquê, que se consolida como uma das marcas de alimentos mais consumidas pelos brasileiros para consumo fora do lar, de acordo com a 12ª edição do Brand Footprint Brasil, produzido pela Kantar, é apresentada com a sua linha de biscoitos e snacks. A marca reforça a receita original e os produtos que são ícones de seu portfólio, como o presuntinho, a goiabinha e o biscoito de leite maltado, que desde o último ano vem ganhando novidades, com a linha maltado black.

Quanto às marcas de forte presença no Nordeste com expansão nacional, Vitarella, a marca de biscoitos número 1 do país, é levada com seu portfólio robusto entre massas e biscoitos, como cream cracker. Richester, líder em biscoitos recheados no Ceará e a segunda mais vendida da categoria no Brasil, tem reforçado o posicionamento “Bora Experimentar”, e está no evento com a sua linha completa de biscoitos e bolinhos recheados.

Bel Campo e Adorita, marcas de margarinas domésticas, exibem suas linhas de produtos que oferecem praticidade. Puro Sabor, ideal para o preparo de bolos, tortas, biscoitos, salgados, cremes e molhos, frituras rasas e cozimentos, também é apresentada.

Voltada ao segmento food service, a Companhia leva Finna, que lidera o mercado na categoria doméstica e é a preferida entre os profissionais que utilizam farinhas como matéria-prima, como boleiros e pizzaiolos.

“Há cinco anos, a M. Dias Branco participa da maior exposição de inovação em alimentos do mundo. Neste ano, estamos com estande próprio para receber nossos clientes, com oportunidade de prospectar novos parceiros de negócios. A nossa intenção é continuar investindo cada vez mais em exportação, levando para todo o mundo os produtos que não saem das mesas dos brasileiros”, conclui.