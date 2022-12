M. Dias Branco prospecta mercado de massas e biscoitos da Colômbia

Esta coluna recebeu de uma alta fonte da indústria - a informação de que a cearense M. Dias Branco, empresa líder do mercado brasileiro de massas e biscoitos, que já exporta seus produtos para mais de 20 países, está prospectando alguns mercados latino-americanos.

Um desses mercado é o da Colômbia, que tem uma população consumidora de 51,2 milhões de habitantes.

CIMENTO APODI RECE SELO DE SUSTENTABILIDADE

Ontem, a Companhia de Cimento Apodi recebeu o Selo IEP de Sustentabilidade, categoria ouro.

A entrega aconteceu durante a realização do 15º Fórum IEP de Sustentabilidade, do Instituto de Educação Portal (IEP), no Shopping Rio Mar Fortaleza.



A Apodi foi representada pela gerente de Desenvolvimento Organizacional e Sustentabilidade, Gisele Sestren, que recebeu a homenagem das mãos do presidente do IEP, José Luiz Eduardo Figueiredo.



O selo é destinado às empresas que fazem parte da rede IEP de Sustentabilidade, que contratam jovens aprendizes e pessoas com deficiência, oportunizando a geração de emprego, renda, transformação de vida e cultura da paz.

A Cimento Apodi é uma joint venture formada pela família Dias Branco e a gigante cimenteira grega Titan, a maior do mundo. Cada sócio tem 50% do capital da Apodi.