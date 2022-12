Evangelho de hoje, 4ª feira, 30/11 (Mt 4, 18-22)

Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: 'Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens.' Eles, imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles, imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram.

Reflexão – Livres para seguir Jesus

Jesus chamou os que Ele quis, não porque fossem homens desocupados e não tivessem nada para fazer, muito pelo contrário, cada um deles tinha uma profissão e uma história. Quando viu os dois irmãos, Jesus notou que eles estavam ocupados na sua lida diária e, assim mesmo os escolheu e “eles imediatamente deixaram as redes, a barca e o pai e O seguiram!”. Assim mesmo Jesus faz com cada um de nós! Ele nos chama não porque sejamos homens e mulheres desimpedidos de tarefas, de planos e ocupações. O nosso trabalho, a nossa profissão, a rotina da nossa vida não são impedimento para que sigamos a Jesus e vivamos os Seus ensinamentos. Deixar imediatamente, as redes, a barca e o pai, significam a nossa total aquiescência ao chamado de Jesus com a consciência de que Ele nos chama com a autoridade de quem sabe o que é melhor para cada um de nós, e por isso, tem a preferência nas nossas escolhas. Jesus nos chama a ser pescadores de homens e nós realizamos esta missão por meio do nosso testemunho de fidelidade a Deus e aos irmãos. Ninguém poderá assumir o nosso lugar, porque o chamado de Deus para nós é irrevogável e intransferível. Precisamos, porém, nos desvencilhar de qualquer empecilho, e nos desapegar de tudo quanto nos aprisiona, mesmo o trabalho, a profissão, a família e os bens. As nossas ocupações não poderão se constituir em justificativas para não assumirmos o nosso lugar, pois, Jesus veio chamar justamente àqueles que se comprometem e que têm que renunciar a alguma coisa. Que o nosso coração esteja livre de tudo e de todos para que possamos segui-Lo, e, assim, vivermos a Lei do Seu amor. – Jesus já o (a) chamou? – A que você se sente chamado a realizar na edificação do reino de Deus? – Você tem aproveitado as oportunidades para testemunhar as mudanças que a Palavra de Deus tem realizado no seu coração? – O que mudou em você com a reflexão da Palavra de Deus? – Você já pode dizer que hoje é uma pessoa diferente?



Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO