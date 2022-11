Em carta, Danilo despede-se dos funcionários do Complexo do Pecém

Em carta que dirigiu a todo o conjunto de colabores da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Danilo Serpa, seu presidente, cujo mandato terminará no próximo dia 8, conta o que fez ao longo do tempo em que dirigiu a empresa.

A íntegra da carta é a seguinte:

"Queridos amigos e amigas,

É com muita gratidão que escrevo esta carta. A minha última no Pecém, após mais de sete anos de casa.

"Cheguei ao Pecém em junho de 2015 para presidir a até então Cearáportos, a Companhia de Integração Portuária do Ceará, vinculada à Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará.

"Começava ali um dos maiores e melhores desafios da minha vida profissional.

"Os primeiros anos foram de muito aprendizado, e aqui de imediato gostaria de agradecer a cada um de vocês que fazem o Complexo do Pecém. Não só pela acolhida, mas pelo profissionalismo e dedicação que encontrei no Pecém. E foi também logo no começo dessa caminhada que pude contribuir ativamente para que uma consultoria fosse transformada em sociedade. Sim, me refiro à relação iniciada com o Porto de Roterdã, o maior porto da Europa e um dos maiores do mundo.

"A presença de um novo sócio no Pecém transformava efetivamente um porto em complexo industrial e portuário, inclusive com a gestão de uma zona de processamento de exportação, a nossa ZPE Ceará. Nascia em 2018 a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP S/A, ou simplesmente Complexo do Pecém.

"Desde o início, os desafios sempre foram inúmeros. Mas, ressaltando novamente, o imprescindível apoio de competentes técnicos das mais diversas áreas me permitiu entregar importantes resultados.

"Na minha gestão conseguimos concluir a segunda expansão do terminal portuário do Pecém, inclusive com quatro novos berços de atracação e diversas novas instalações e equipamentos (subestações de energia, guindastes, empilhadeiras, etc). Um porto que, apesar de jovem, superou no ano passado, pela primeira vez na história, a marca de 20 milhões de toneladas de cargas movimentadas. Foram 22.400,202 e a incrível segunda posição no ranking de movimentação dos portos multicargas da região nordeste do Brasil.

"O Pecém cresceu e apareceu. Já nesse ano foi reconhecido e premiado com um 1° lugar no Índice de Desempenho Ambiental (IDA) da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ. Em 2015, no meu primeiro ano à frente da gestão do Porto do Pecém, o nosso terminal ocupava o 17° lugar nesse mesmo ranking.

"É inegável que o respeito ao meio ambiente sempre fez parte daquilo que entendo como certo, como correto em um negócio. É por isso também que o Pecém lidera hoje no país um importante movimento de transição energética. Assinei, assinamos 24 memorandos de entendimento (MoUs) e dois pré-contratos com empresas do Brasil e do mundo. E ainda na próxima semana será assinado mais um pré-contrato para a instalação de usina produtora de hidrogênio verde no Complexo do Pecém.

"Como não sentir orgulho por ter participado de tudo isso?

"Muito orgulho, mas muito mais gratidão. No próximo dia 8 de dezembro encerrarei meu mandato de presidente e não farei mais parte do Complexo do Pecém (CIPP S/A). O sentimento é de dever cumprido pela revolução que fizemos no Pecém e era isso que queria deixar para cada um de vocês. Sintam orgulho da transformação da empresa, sintam orgulho do que representa hoje o Complexo do Pecém.

"Aproveito para desejar as boas vindas ao competente Hugo Figueiredo, que assumirá a presidência do Complexo do Pecém (CIPP S/A). Conheço o Hugo e sei que é um excelente profissional. Com certeza fará uma gestão extremamente produtiva e exitosa.

"Por isso, quero, novamente, agradecer a cada profissional que me ajudou a servir ao Pecém. Agradeço também, de modo especial, ao ex-governador e senador Camilo Santana e a governadora Izolda Cela que a mim confiaram à missão de liderar o Complexo do Pecém. Serei eternamente grato a todos. Muito obrigado!"