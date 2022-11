Bolsa teve 2ª feira fraca. A política interfere no mercado financeiro

Ontem, foi um dia de fracos negócios na Bolsa de Valores brasileira, a B3, que fechou em levíssima baixa de 0,16%, aos 108.782 pontos.

A bolsa movimentou pouco mais de R$ 18 bilhões, o que mostra a fragilidade do pregão, que negocia, diariamente, mais de R$ 30 bilhões.

O dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,36, com queda de 0,87%.

Ontem, o Banco Central divulgou o seu Boletim Focus, uma projeção que semanalmente fazem 100 economistas de bancos instituições financeiras.

Eles estão prevendo que a inflação deste ano fechará em 5,91%, ou seja, acima dos 5,61% que ele es previram há quatro semanas.

A previsão para o PIB subiu de 2,78% há um mês para 2,81%, agora. A cotação do dólar para o fim deste ano foi estimada em R$ 5,27, ou seja, mais do que os R$ 5,20 estimados há quatro semanas. E a projeção para a taxa de juros Selic foi mantida nos 13,75% de hoje.

As notícias da política estão interferindo no movimento do mercado financeiro, que ainda aguarda a divulgação do nome do futuro ministro da Fazenda.

Ontem, em Brasília, foi protocolada a PEC da Transição, com R$ 198 bilhões fora do teto de gastos durante os próximos quatro anos.

Essa montanha de dinheiro será usada para bancar o valor mensal do Bolsa Família, que será de R$ 600, para assegurar um auxílio de R$ 150 por filho de até seis anos de idade dos bolsistas e, ainda, para outras despesas.

O texto da PEC teve a aprovação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que está em Brasília para fazer articulação política. Mas tanto no Congresso Nacional quanto no mercado financeiro admite-se que o valor proposto pelo autor da PEC, deputado Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é também relator do Orçamento da União para 2023, será reduzido.

Para que a PEC comece a tramitar são necessárias 27 assinaturas de parlamentares; ontem, só havia 7. A PEC terá de tramitar em várias comissões técnicas da Câmara do Senado e terá de ser aprovada por, no mínimo, 308 dos 513 deputados e por 49 dos 81 senadores, em duas votações em cada casa do Parlamento.

Resumindo, ainda haverá muitas emoções até o dia 22 de dezembro, quando se iniciará o recesso parlamentar.