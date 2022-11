Diretores da Coopercon visitam a Indústria de Alumínio Cearense

Uma visita técnica da Coopercon Ceará -- cooperativa de compras das empresas da construção civil do Ceará - promoveu visita técnica à fábrica da Indústria de Alumínio Cearense (IAC) em Fortim, no Litoral Leste do Ceará.

A IAC é responsável por transformar o alumínio bruto (tarugo) em perfil de alumínio com extrusão própria, bem como a pintura, corte, montagem e instalação de esquadrias de alumínio.

"Eles produzem todos os produtos com base no minério. Fomos conhecer a fábrica e os respectivos processos", disse o presidente da Coopercon Ceará, Sérgio Macedo. Durante a visita , ele esteve acompanhado do presidente da empresa, Eduardo Sanford.

"Foi um encontro muito produtivo. Conversamos sobre diversos assuntos, incluindo uma futura parceria que deverá ser analisada pela diretoria da cooperativa", antecipou o presidente Sérgio Macedo.

Também estiveram presentes ao encontro os diretores da Coopercon-C José Simões Filho, Marcelo Silva Montenegro Filho, Antonio Hélio Cacho Galliza e Emanuel Capistrano da Costa, bem como Fabíola Andrade (gerente geral da cooperativa) e Emirton Aguiar (diretor da Construtora Mendonça Aguiar).