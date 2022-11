Evangelho de Hoje, 2ª feira, 29/11 (Lc 10, 21-24)

Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: 'Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai; e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar.' Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: 'Felizes os olhos que vêem o que vós vedes! Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estais vendo, e não puderam ver; quiseram ouvir o que estais ouvindo, e não puderam ouvir.'

Reflexão – O Senhor tem muito a nos mostrar e a nos confidenciar

Do mesmo modo como exultou no Espírito, quando percebeu que os Seus discípulos, agora, enxergavam claramente a missão a que haviam sido chamados, hoje, também, Jesus se alegra quando conseguimos entender a ação do Espírito Santo, para compreender as coisas do alto de uma maneira espiritual e não com a nossa humanidade. Somente os pequeninos, isto é, os que abrem o coração e não colocam a razão em primeiro lugar, poderão distinguir os prodígios e milagres que acontecem quando o reino de Deus se manifesta pela ação do Espírito Santo. Nós também só conseguiremos propagar eficazmente o reino dos céus aqui na terra, quando ele já estiver acontecendo na nossa vida e experimentamos a ação do Espírito Santo. À medida que abrimos mais e mais o nosso coração vamos também sentindo a alegria, a paz e a felicidade que Jesus nos propõe. Jesus é a própria revelação de Deus e todos os que O aceitam e nele creem, são os pequeninos que veem, ouvem e sentem a felicidade e a paz do Senhor. Hoje também Jesus nos alerta: “Felizes os olhos que veem o que vós vedes!” Somos felizes porque os nossos olhos veem mais além das aparências e, na reflexão da Palavra de Deus, descobrimos os Seus segredos e os Seus planos para nós e para a humanidade. O Pai se dá a conhecer por meio da revelação do Filho e quanto mais conhecermos a Jesus, mais teremos comunhão com o Pai e poderemos viver a felicidade tão almejada. Somos chamados (as) no tempo atual da nossa vida a ver e ouvir o que o Senhor tem para nos revelar. Não percamos tempo: o Senhor tem muito a nos mostrar e a nos confidenciar. – Como você se percebe: pequenino (a) ou sábio (a) e inteligente? - Você consegue distinguir os mistérios de Deus? – Você tem enxergado a presença de Deus na sua vida? – Quando medita na Palavra de Deus você consegue ver nas entrelinhas uma mensagem para a sua vida?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO