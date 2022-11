Nesta semana, misturam-se economia e política em Brasília

Nesta semana, mais precisamente na quinta-feira, dia primeiro de dezembro, será divulgado o Produto Interno Bruto, ou seja, o PIB do terceiro trimestre deste ano – julho, agosto e setembro.

Para os economistas do Banco do Itaú, que encaminharam relatório para os seus grandes clientes, a projeção é de um crescimento de 0,5% em relação ao segundo trimestre. De acordo com os mesmos economistas, indústria, agricultura e serviços deverão trazer dados de crescimento, principalmente o setor de serviços.

Na mesma quinta-feira, sairá o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que, ainda segundo os economistas do Itaú, deverá revelar mais uma queda na taxa de desemprego, que poderá ficar em 8,6%.

Hoje, o Banco Central divulga logo cedo o Boletim Focus, com as previsões semanais de 100 economistas dos bancos e instituições financeiras nacionais sobre o PIB, a inflação e o câmbio.

Também será divulgado pelo Banco Central, nesta segunda-feira, o índice de inadimplência das famílias brasileiras.

Na área política, prosseguirão nesta semana os esforços da equipe de transição do eleito presidente Lula com lideranças do Congresso Nacional para a definição da chamada PEC da Transição.

Hoje, a Agência Estado publica entrevista do vice-presidente do PT, deputado cearense José Guimarães, dizendo que o presidente Lula irá a Brasília para, pessoalmente, conduzir as conversas com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em torno dos recursos que serão utilizados para garantir o pagamento de R$ 600 mensais aos beneficiários do Bolsa Família, mais uma ajuda de R$ 150 por filho de até seis anos de idade, além de outros objetivos, como o de assegurar um salário mínimo acima da inflação.

Tudo isso, segundo José Guimarães, somará R$ 170 bilhões, uma montanha de dinheiro que será excluída do teto de gastos, o que resultará em duras consequências, como o aumento da inflação, da dívida pública, do pagamento dos juros dessa dívida e da relação dívida-PIB, que hoje está em 78%.

José Guimarães também disse que o PT e os partidos que apoiaram a eleição de Lula deverão apoiar a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados, Artur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.

Guimarães acredita que até amanhã, dia 29, tudo estará definido.

Mas o mercado financeiro aguarda que sejam definidos logo, também, os nomes que integrarão a equipe econômica do próximo governo.

Uma informação que surgiu ontem dá conta de que, no avião que levará Lula, hoje ou amanhã, de São Paulo para Brasília estará Fernando Haddad, cotado para ser o próximo ministro da Economia.

Para terminar: na China, crescem os protestos da população contra as duras medidas de confinamento impostas pelo governo do presidente Xi Jiping.

Em várias cidades, principalmente em Xangai, que é um dos centros financeiros mundiais, houve confronto da polícia com manifestantes, muitos do quais foram presos. Também jornalistas foram detidos pela Polícia. Ed Lawrence, da BBC de Londres, foi preso e algemado, sendo liberado algumas horas depois.

Tudo começou na sexta-feira passada, com um incêndio em um prédio residencial, onde centenas de pessoas estavam confinadas. O incêndio matou algumas delas.

Apesar da política de Covid Zero, os casos da doença estão crescendo na China, onde a pandemia começou há quase três anos: só nesta segunda-feira foram registrados 40.347 novos casos de Covid na China, onde só há um partido político e onde qualquer manifestação de oposição ao governo é punida com prisão.