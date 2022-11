Hugo Figueiredo para a presidência do Complexo do Pecém

Atenção! Na bolsa de apostas em torno do futuro presidente da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, a CIPP S/A, entrou um novo e forte candidato, com muitas chances de ocupar a posição.

Trata-se de Hugo Santana de Figueiredo, presidente, desde junho de 2017, da Companhia de Gás do Ceará (Cegás) e, desde janeiro deste ano, também presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás).

Esta informação foi transmitida à coluna por uma alta fonte que acompanha os trabalhos da equipe de transição do futuro governo de Elmano Freitas. A fonte assegurou que as casas de apostas pagam R$ 1 de prêmio por R$ 1 jogado, sinal de que Figueiredo é o favorito.

“Ele é um excelente nome, à altura do cargo e de seus desafios”, adiantou o mesmo informante.

Quando assumiu o comando da Cegas, Hugo Figueiredo fez um discurso no qual disse que se tornava necessário o redimensionamento da planta de gaseificação no entorno do Pecém. Ele também defendeu a transferência – de Fortaleza para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém – do parque de tancagem de combustíveis, hoje localizado na Esplanada do Mucuripe.

O currículo de Hugo Figueiredo impressiona, e deve ter, com certeza, pesado para que seu nome entrasse com muita chance na lista dos especulados para dirigir a CIPP S/A.

Ei-lo de forma resumida:

Ex-secretário de planejamento do Ceará, Hugo Figueiredo é professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), doutor em Economia de Negócios pela Wageningen University (Holanda), mestre em Administração de Empresas pelo Rensselaer Polytechnic Institute (EUA) e graduado em Engenharia de Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

Ter no currículo graduação pelo ITA é uma grande vantagem comparativa.

A escolha do novo presidente da CIPP S/A "é da exclusiva competência do sócio majoritário da empresa, o Governo do Ceará, razão pela qual o sócio holandês Porto de Roterdã apoiará o nome que for indicado para a posição", disse à coluna a mesma fonte.

Amanhã, 29, será realizada a Assembleia Geral Extraordinária que deverá eleger o novo presidente da CIPP S/A, que administra não só o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, mas também a ZPE Ceará, a única em operação no Brasil.