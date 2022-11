Aprovados!! Conselho da CIPP S/A confirma Hugo, Rebeca e Grandchamp

Como esta coluna antecipara, foram aprovados hoje pelo Conselho de Administração da empresa os novos diretores da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A), que administra o Porto do Pecém e a ZPE do Ceará.

O novo presidente da CIPP S/A é o economista Hugo Santana de Figueiredo; o novo vice-presidente de Operações é Fábio Grandchamp; e a nova vice-presidente de Finanças é Rebeca do Carmo Oliveira.

Os três foram indicados ao Conselho pelo controlador da CIPP S/A – o Governo do Ceará. Grandchamp representa na diretoria o sócio holandês Porto de Roterdã, dono de 30% do capital da empresa.

Hugo Figueiredo, Rebeca Oliveira e Fábio Grandchamp são nomes técnicos, do mercado, razão pela qual repercutiu muito bem no meio empresarial a sua escolha e sua eleição.

Um comunicado sobre a decisão do Conselho de Administração da CIPP S/A será divulgado ainda hoje.