Pecém: Hugo presidente, Rebeca nas Finanças, Grandchamp nas Operações

Nesta terça-feira, 29, às 10 horas, o Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Portuário e Industrial do Pecém Sociedade Anônima (CIPP S/A), presidido por Sérgio Azevedo, reúne-se para aprovar três novos nomes para a diretoria da empresa.

Indicados pelo sócio majoritário da CIPP S/A – o Governo do Estado do Ceará – serão aprovados Hugo Santana Figueiredo para presidente e Rebeca do Carmo Oliveira para a vice-presidente Financeira.

Indicado pelo sócio holandês Porto de Roterdã, será aprovado o nome de Fábio Grandchamp para a vice-presidente de Operações da CIPP S/A. Ele é brasileiro, mas morou durante vários anos na Holanda, onde trabalhou por longo tempo no Porto de Roterdã, tendo larga experiência na área da operação portuária.,

Os três novos diretores tomarão posse no próximo dia 8 de dezembro.