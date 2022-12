Empresários aplaudem Izolda e Elmano pela nova diretoria do Pecém

Técnicos no comando de organismos técnicos. Assim, foi um tiro na mosca a decisão da governadora Izolda Cela, com o apoio do eleito Elmano Freitas, de indicar para a diretoria da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, empresa que tem a gestão do Porto do Pecém e da ZPE-Ceará, três nomes sem vínculo com a política.

Para a presidência da empresa está indo o doutor em Economia, mestre em Administração de Empresas e engenheiro pelo ITA Hugo Santana de Figueiredo; para a vice-presidência de Finanças, Rebeca do Carmo Oliveira, funcionária de carreira da própria CIPP S/A; e para a vice-presidência de Operações, uma posição estratégica, Fábio Grandchamp, que é integrante dos quadros técnicos do Porto de Roterdã (onde ele residiu), que, sendo dono de 30% do capital da companhia, o indicou para o posto.

Os três nomes indicados pelo sócio majoritário – o Governo do Ceará, com o aval do sócio holandês – foram ontem aprovados pelo Conselho de Administração da CIPP. E a repercussão foi positiva e imediata.

“Excelente escolha. Técnicos profissionais, especialistas em cada área, para o desempenho de funções técnicas”, foi o que postou em uma rede social o presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, que escreveu aindal: “Parabéns ao governo do Estado pelas indicações”.

De Lisboa, onde se encontra, o empresário Luiz Girão, fundador do Grupo Betânia e um dos três maiores produtores de leite bovino do Ceará, postou no mesmo grupo: “Temos de aplaudir uma decisão certa, e essas três indicações foram muito certas”.

Secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Sílvio Carlos Ribeiro disse à coluna que conhece, pessoalmente, o novo presidente da CIPP, Hugo Figueiredo, e, por isto mesmo, pode assegurar que “se trata de um profissional com larga experiência administrativa e com boa relação com o agro, pois fez um dos seus doutorados na Universidade de Wageningen, na Holanda, de onde surgiram alguns dos melhores projetos mundiais para o setor, inclusive o de produção protegida que estamos em processo de implantação no Cariri”.

Sílvio Carlos também fez questão de elogiar a indicação de Rebeca do Carmo Oliveira para a vice-presidência de Finanças da CIPP. “Ela conhece o Porto em pormenores e, também, o agro cearense”, destacou Ribeiro.

Jorge Parente, ex-presidente da Fiec e sócio e membro do Conselho de Administração da Alvoar Lácteos (empresa nascida da fusão da Betânia com a Embaré), aplaudiu a indicação de Hugo Figueiredo para a presidência da CIPP. “É um grande nome”, disse ele, frisando ainda que a profissionalização da empresa que tem a gestão do Complexo do Pecém “é um bom fruto da parceria do governo cearense com o Porto de Roterdã”.

Quem também celebrou a decisão do Conselho de Administração da CIPP foi o secretário do Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior. Convalescendo de mais um caso de Covid – o segundo em um ano – ele considerou “acertadíssimas” as três indicações.

Maia Júnior lembrou que o Complexo do Pecém terá, a partir de agora, um papel estratégico importante a cumprir, uma vez que, na prática, será na sua geografia que acontecerão os grandes investimentos que tornarão o Ceará um dos maiores produtores mundiais de Hidrogênio Verde.

Para absorver tão volumosos investimentos e para oferecer aos investidores toda a infraestrutura de logística de que precisarão, Pecém terá de não apenas expandir fisicamente o seu porto, mas também de preparar seu corpo gerencial para as novas e sofisticadas tarefas.

Esta coluna considera que Maia Júnior teve e ainda tem papel fundamental na construção e na execução do projeto de fazer do Ceará, literalmente, um porto seguro para grandes empresas, principalmente as ligadas às energias renováveis, o H2V incluído, à tecnologia e inovação e ao moderno agronegócio.

Maia plantou a semente, que germinou sob seus cuidados. Agora, cabe aos que estão chegando e aos que chegarão manter o rumo.

IFCE HOMENAGEIA IZOLDA, ARIOSTO E MARIA DA PENHA

Por deliberação do seu Conselho Superior, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) acaba de aprovar Resolução, concedendo o título de Doutor Honoris Causa da instituição à governadora Izolda Cela, ao ex-deputado federal e ex-secretário de Ciência e Tecnologia, Ariosto Holanda, e à sra. Maria da Penha Maia Fernandes, que batiza uma Lei federal e outra estadual de proteção à mulher.

Motivo da resolução: a colaboração que os três homenageados têm prestado à educação e à sociedade cearenses.

A Resolução é assinada pelo presidente do Conselho Superior do IFCE, José Wally Mendonça Menezes.