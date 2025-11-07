Lucro de M. Dias Branco cresce 73% no 3º trimestre e vai a R$ 216 milhões

Boa notícia! A cearense M. Dias Branco, líder nacional em massas, biscoitos e granolas, encerrou o terceiro trimestre de 2025 (3T25) com resultados positivos que evidenciam a estratégia de crescimento de volume de vendas consistente. A Receita Líquida da companhia cearense no período alcançou R$ 2,8 bilhões, com aumento de 15,8% na comparação com o 3T24. O lucro líquido no trimestre cresceu 73% em relação ao mesmo período do ano passado, fechando em R$ 216 milhões, com reflexo também da gestão eficiente de custos.

É o terceiro trimestre consecutivo com crescimento da receita líquida em relação ao ano anterior. No acumulado dos nove meses reportados em 2025, a receita líquida alcançou R$ 7,7 bilhões, 8% acima do mesmo período do ano passado.

O bom desempenho foi impulsionado pelo crescimento de 15,2% no volume vendido. Em relação ao 2T25, o volume subiu 5,6% e a Receita Líquida aumentou 2,2%, com recuperação de market share em biscoitos e massas, produtos principais da companhia.

Todos os três grupos de produtos da M. Dias Branco tiveram elevação de receita líquida no 3T25 em comparação ao 3T24, sendo 16% para massas e biscoitos (Produtos Principais), 15% para o grupo que engloba Moinhos de Trigo e Refino de Óleos e 13% de acréscimo no grupo Adjacências, que reúne bolos, snacks, misturas para bolos, torradas, saudáveis, molhos e temperos.

De acordo com Gustavo Theodozio, vice-presidente de Investimentos, Controladoria e Relações com Investidores, os bons resultados podem ser atribuídos ao plano de melhorias, que envolveu mudanças estruturais, principalmente na área comercial.

“O reflexo do dever de casa que está sendo cumprido são os números crescentes de indicadores como receita, volume de vendas, Ebitda e geração de caixa positivos, de forma consistente”, explica Theodozio.

No varejo, a empresa reforçou presença nos pontos de venda com ações de trade marketing, como distribuição de amostras e promoções, além de campanhas segmentadas em TV, digital e eventos culturais, ampliando a visibilidade de marcas como Piraquê, Adria, Isabela, Vitarella, Treloso e Richester.

O segmento de Moinhos de Trigo e Refino de Óleos Vegetais foi impulsionado pela nova área dedicada a food service, com maior distribuição, fortalecimento de vendas diretas, expansão do portfólio e participação ativa em feiras setoriais.

Já no grupo Adjacências, houve avanço em produtos de maior valor agregado, especialmente nas linhas saudáveis e de snacks, com destaque para biscoitos de arroz, chocolates Fit Food e aveia Jasmine.

No mercado internacional, a Companhia ampliou o portfólio da Las Acacias, marca uruguaia adquirida em outubro de 2022. O portfólio de Las Acacias, antes composto principalmente por massas, foi ampliado com biscoitos fabricados no Brasil, gerando sinergia com a primeira aquisição da M. Dias Branco fora do país.

Fábio Cefaly, diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores da Companhia, destaca o fato de a M. Dias Branco terminar o trimestre com baixíssima alavancagem financeira, o que abre espaço para novos investimentos. “Terminamos o trimestre com R$ 2,5 bilhões em caixa, sendo R$ 721 milhões em caixa líquido, o que atesta a saúde financeira da companhia para tomar decisões sempre visando a consistência no médio e longo prazo”, finaliza.

Fundada em 1953, a M. Dias Branco é uma multinacional brasileira do setor de alimentos, signatária do pacto global da ONU e com ações negociadas no segmento do Novo Mercado na B3. Sua história começou na década de 40, com a Padaria Imperial, uma iniciativa de Manuel Dias Branco em Fortaleza (CE). Hoje, as suas operações geram mais de 17 mil empregos diretos em diferentes regiões, refletindo o seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social do país. A Companhia possui 22 indústrias, sendo 14 Fábricas de Massas, Biscoitos e outros alimentos; 07 Moinhos de Trigo e 02 Fábricas de Cremes e Gorduras Vegetais, além de 25 filiais comerciais, que favorecem a distribuição de seus produtos em todo o Brasil e para mais de 40 países.

Sediada em Eusébio (CE), a M. Dias Branco é líder brasileira em biscoitos e massas. Em novembro de 2021, realizou a aquisição da marca FIT FOOD, primeira iniciativa da Companhia no mercado de healthy food, com produtos como biscoitos de arroz, pasta de amendoim, chocolates e chips. Com a aquisição da Jasmine Alimentos, concluída em agosto de 2022, a Companhia ampliou a sua participação no mercado de alimentos saudáveis, com produtos orgânicos, funcionais, integrais, sem glúten, sem lactose e zero açúcar. Em outubro do mesmo ano, anunciou sua primeira aquisição internacional, a Las Acacias, do Uruguai, focada no segmento de massas, mas que também tem no portfólio misturas para bolos e molhos.

A Companhia detém marcas líderes, como Vitarella, Piraquê, Adria, Fortaleza, Richester, Isabela no Brasil e Las Acacias no Uruguai, produzindo biscoitos, massas, farinhas, margarinas, snacks e torradas. Destacam-se ainda as marcas Frontera, de snacks, e Smart, de temperos e condimentos.

AS RAZÕES DO CRESCIMENTO DE M. DIAS BRANCO NO 3º TRIMESTRE

Esta coluna conversou com Gustavo Theodósio, vice-presidente de Investimento e Controladoria do Grupo M. Dias Branco. A conversa é a seguinte, na íntegra:

Coluna: o que levou M. Dias Branco a esse terceiro trimestre robusto de bons resultados?

Gustavo: O bom resultado, com evolução positiva nos principais indicadores, foi fruto do dever de casa bem executado e da nova estratégia comercial. Os resultados foram bons, principalmente quando comparamos com o ano passado. É a melhor comparação, porque elimina efeito de sazonalidade. Receita, volume de vendas, Ebitda e geração foram significativamente maiores, com lucro crescente. É importante atribuir a todo o desenho de um grande plano de melhoria de execução que envolveu mudanças estruturais, principalmente nos times de venda e marketing, com lançamentos, política de precificação que acompanha os movimentos do mercado, além de ajustes na malha fabril. Foi um conjunto de ações de todo o nosso time.

Coluna: como foi o desempenho do mercado de massas e biscoitos no período?

Gustavo: os dois mercados cresceram em valor vendido na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, sendo 3% para biscoitos e 6% para massas. O mercado de massas também cresceu em volume (+3%), sendo que o de biscoitos, caiu. Mas independentemente de para onde vai o mercado, procuramos ser assertivos em oferta de produtos, precificação e direcionamento de verba de marketing. Como não podemos controlar o mercado, focamos em nosso dever de casa..

Coluna: o mercado nordestino, do qual a empresa segue líder, está respondendo aos investimentos em marketing e na melhor distribuição dos produtos?

Gustavo: a boa evolução não foi concentrada em nenhuma região específica, mas continuamos com nossa estratégia de portfólio personalizada para cada uma das regiões. Mas, no Nordeste, algumas categorias se destacaram no trimestre reportado, entre elas Farinhas, Gorduras e Margarinas, principalmente em função da nova diretoria de food service da companhia, que deu foco neste negócio. Essas são categorias que crescem bastante perto de áreas produtivas, em função das necessidades dos clientes.

Coluna: que novidades tecnológicas o grupo está prevendo para 2026?

Gustavo: o maior investimento em tecnologia que fizemos nos últimos dois anos foi a implantação do sistema SAP, que agora já mostra resultados e abre caminho para outras evoluções tecnológicas. A companhia tem investido em tecnologia de forma permanente e consistente. Este ano destacamos projetos de inteligência artificial para análise de dados. Nossos investimentos em tecnologia são definidos com foco em maior eficiência, seja na gestão, fábricas ou centros de distribuição. Pretendemos continuar com este tipo de projeto em 2026.

Coluna: como vão os planos de ampliar a internacionalização das marcas e seus produtos?

A área de exportações continua crescendo e temos participado das principais feiras internacionais. Mas vale destacar o lançamento que fizemos em setembro no portfólio de Las Acacias, marca uruguaia adquirida em outubro de 2022. Desde a aquisição, a M. Dias Branco vem distribuindo as massas de grano duro premium da marca em supermercados brasileiros. Os cortes especiais de Las Acacias, como grano duro com manjericão, tintura de lula e vegetais, além das massas alimentícias tradicionais, já estão disponíveis nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia e Pernambuco. Agora, fizemos o movimento inverso e lançamos o portfólio de biscoitos e torradas com a marca Las Acacias para o mercado uruguaio. Escolhemos em nosso portfólio os produtos que mais se encaixassem no gosto dos consumidores uruguaios, como as torradas, que eles adoram degustar com doce de leite, e os cookies e biscoito com chocolate meio amargo.

Coluna: M. Dias Branco pensa em ir às compras ou vai esperar que melhore a cena interna da política e da economia?

Gustavo: a empresa está sempre olhando o mercado. Estamos confortáveis com a gestão financeira, pois nosso baixo nível de alavancagem nos permite ter caixa suficiente para aproveitar as oportunidades sempre que surgem.

Coluna: como a IA tem sido usada aí para a melhoria da performance da empresa?

A inteligência artificial já está em nosso dia a dia, em projetos implantados para orientar, de forma preditiva, a manutenção industrial, como suporte ao time de vendas e com insights que nos ajudam em decisões estratégicas. É um caminho sem volta, mas que jamais substituirá a inteligência humana.