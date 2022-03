Lucas Fiúza, da Apex-Brasil, assina Memorando em Dubai

Diretor da Agência Brasileira de Promoção de Exportações (Apex-Brasil), o cearense Lucas Fiúza assinou hoje em Dubai, nos Emitrados Árabes, Memorando de Entendimento com o Parque Tecnológico de Sharjah (SRTIP – Sarjah Research, Technology and Innovation Park).

O objetivo do documento é fomentar, por meio de um programa de Soft Landing, a cooperação em inovação, internacionalização e promoção comercial de empresas brasileiras na África e no Oriente Médio.

A cerimônia foi realizada no Pavilhão Brasil, instalado na Expo 2020 Dubai. A liderança do projeto é da área de Expansão Internacional da Apex-Brasil, em parceria com o seu escritório de Dubai.

O alvo da iniciativa são startups brasileiras que prestam diferentes soluções nas áreas da agricultura, logística e transporte, arquitetura e design e energias renováveis.

"As empresas participantes receberão apoio para o desenvolvimento de clientes, adaptação de estratégia de mercado, integração no ecossistema local e questões tributárias e legais", destacou Lucas Fiúza em mensagem a esta coluna.

Ele também detalhou como serão os estágios do programa.

"Serão quatro etapas: seleção de até 20 startups; capacitação sobre o mercado; imersão on-line e presencial – sendo a primeira em outubro deste ano; e etapa presencial de três meses, na qual as empresas terão um escritório no Parque Tecnológico de Sharjah", disse o executivo cearense.

Lucas Fiúza também participou da assinatura de um acordo de cooperação com o Propanamá, agência panamenha equivalente à Apex-Brasil.

"Vamos unir forças na atração de investimentos na América Latina e buscaremos soluções que tornem nossos países mais competitivos no cenário internacional", completou ele.

Fiúza recebeu, ainda, no Pavilhão Brasil na Expo 2020, a ministra da Economia do Suriname, Saskia Walden. Dentre os assuntos abordados, foi incluída a parceria no setor de petróleo e gás.