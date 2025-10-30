Laboratório do Futuro, da UFC, encerra debate sobre Estratégias Digitais

Boa notícia! O Laboratório do Futuro da Universidade Federal do Ceará (UFC) encerra nesta quinta-feira, 30, o seu 1º Ciclo de Debates sobre Estratégias Digitais para Políticas Públicas no Brasil. O último encontro terá como tema central "Design de Políticas Públicas e Soberania Digital" e será transmitido ao vivo pelo YouTube da Rede Mapas, a partir das 19 horas.

O debate contará com a participação de três especialistas no tema: Helena Martins, professora da UFC, Coordenadora do PPGCOM/UFC e Secretária-Geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação; Uirá Porã, hacker e co-idealizador do Laboratório do Futuro e do Movimento FeliciLab; e Ranielder Freitas, doutor em design pela Universidade Federal de Pernamuco e atuante no desenvolvimento de estratégias e soluções digitais para o bem comum, por meio do Movimento FeliciLab.

A comunicadora e pesquisadora do Mutirão e do Movimento Felicilab, Clarisse Castro, líder de narrativas do Laboratório do Futuro, será a mediadora do evento.

A discussão será aprofundada na ideia de que a soberania digital é intrinsecamente ligada à soberania nacional. O argumento central é que, sem o controle dos dados e a autonomia para armazená-los e utilizá-los com foco nos territórios, o país não pode ser considerado soberano.

Para enfrentar o consumo predatório de dados pelas Big Techs, tanto na esfera humana quanto na ambiental, o design de políticas públicas assume um papel fundamental. Ele possibilita a construção de estratégias que orientam decisões e caminhos de forma democrática, sustentável e baseada em dados, reforçando a vocação brasileira para a coletividade e a diversidade.

SANTANA DO ACARAÚ PROMOVE FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR

Localizado na área de influência de Sobral, o município de Santana do Acaraú finaliza os preparativos para a segunda edição de sua Feira da Agricultura Familiar, evento que será realizado na sede municipal entre os próximos dias 1 e 3 de novembro. Ele acontecerá em paralelo à programação da XXXVII Femua - Feira Municipal de Santana do Acaraú.

Com uma programação de três dias dedicada ao fortalecimento da agricultura familiar, o evento proporcionará, além da própria feira, uma série de palestras sobre diversos temas e oficinas práticas voltadas para produtores rurais, cooperativas, estudantes e demais interessados no desenvolvimento sustentável do campo.

O evento terá a presença de especialistas de instituições parceiras, como Banco do Nordeste, Ematerce, Sebrae e Senar. A feira celebrará, ainda, os 163 anos de emancipação política de Santana do Acaraú, município eminentemente rural, onde a Agricultura Familiar, o artesanato e o extrativismo da folha — ou palha — da carnaúba têm papel central na geração de emprego e renda.

A carnaúba, conhecida como o “ouro verde” do Ceará, é fonte de vida e sustento para muitas famílias de Santana, que utilizam suas folhas e derivados de forma sustentável para produzir arte, utensílios e outros produtos de valor econômico e cultural.

Não à toa, o município abriga a Cooperativa de Mulheres Artesãs da Palha de Carnaúba. Composta por 50 mulheres, a COOPMULHER destaca-se na produção e comercialização de bolsas, abajures e diferentes produtos artesanais feitos com a palha da carnaúba. Muitas cooperadas atuam hoje também como consultoras e multiplicadoras de conhecimento, repassando suas técnicas e experiências a outras mulheres da região, ampliando assim o alcance do associativismo e a força da produção artesanal.