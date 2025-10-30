É hoje! Agro cearense faz festa em Barbalha para a ExpoCariri

Festa em Barbalha e em todos os 25 municípios do Sul do Ceará, que hoje se juntam na Fazenda Experimental da Embrapa Algodão, em Barbalha, para receber a segunda edição da ExpoCariri, maior feira e exposição da agropecuária daquela região. São esperados, durante os três dias do evento, 50 mil pessoas, parte das quais – produtores rurais, empresários, técnicos agrícolas, pesquisadores, autoridades governamentais e o público em geral -- virá dos vizinhos Paraíba, Pernambuco e Piauí, com os quais os caririenses têm permanente relação pessoal e cultural, incluindo os relativos aos negócios.

Na opinião de Alci Porto, diretor técnico do Sebrae-CE, parceiro da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec) na promoção da feira, a ExpoCariri “mudou para melhor, em apenas dois anos, o sentimento bairrista e o amor próprio do produtor rural do Sul cearense; agora, ele tem certeza de que o seu trabalho e o que produz de sol a sol é importante para melhorar a qualidade de vida do seu povo”.

É nesse sentimento de entusiasmo que a ExpoCariri abrirá hoje seus 170 estandes (no ano passado, foram 55) e suas vitrines vivas de exposição das tecnologias desenvolvidas pela Embrapa para o agro do Ceará e do Nordeste. Empresas caririenses e de outros estados mostrarão máquinas e implementos agrícolas que serão negociados na feira e financiados pelo Banco do Nordeste, Banco do Brasil e Sicred, em cujos estandes os negócios serão fechados.

A superintendente do BNB no Ceará, Eliane Brasil, não deixa por menos seu entusiasmo:

“Estamos prontos para receber, examinar e aprovar os pedidos de financiamento, pois nossa tarefa é a de implementar as atividades da agropecuária cearense e nordestina e para isto teremos na ExpoCariri um time de técnicos dispostos a abreviar o trâmite burocrático dos financiamentos. A missão primordial do Banco do Nordeste é apoiar o desenvolvimento da região”, disse ela.

Para o presidente da Faec, Amilcar Silveira, que ontem participou, em Brasília, de mais uma reunião da diretoria da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), da qual é vice-presidente, um dos destaques da ExpoCariri 2025 “será a presença maciça do produtor rural no nosso evento, o que para nós será uma prova de que caminhamos no caminho correto, ou seja, privilegiando quem deve ser privilegiado, isto é, quem trabalha e produz no campo”.

Amílcar retornará hoje da capital federal a tempo de chegar para a abertura oficial da ExpoCariri, marcada para o início da noite. A feira, porém, será aberta no início da manhã de hoje, cumprindo uma programação que inclui palestras técnicas sobre os mais variados temas ligados à agropecuária -- a Inteligência Artificial entre eles.

Sérgio Oliveira, superintendente do capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-CE), é outro que faz questão de manifestar o mesmo entusiasmo:

“Nós do Senar estamos dedicados integralmente à formação e qualificação do produtor rural cearense em todas as suas atividades, e o resultado desse esforço poderá ser visto na ExpoCariri deste ano, como o foi na do ano passado: as salas de palestras lotadas de homens e mulheres interessados em obter o conhecimento das novas tecnologias para melhorar sua produção e sua produtividade, e isto nos torna felizes pelo dever cumprido”, disse ele.

Outros pontos de destaque da ExpoCariri 2025 será o Encontro das Mulheres do Agro, que desta vez pretende reunir 1,5 mil agricultoras e pecuaristas da região, um incremento de 50% em relação ao ano passado. Haverá, também, o Encontro dos Jovens do Agro, que espera reunir 1 mil jovens produtores rurais de todos os municípios caririenses. E para alegrar todo esse público, a ExpoCariri terá uma programação artística com shows musicais, um dos quais terá como atração o consagrado compositor e cantor Renato Teixeira, autor de vários sucessos como “Romaria” e “Seguindo em Frente”, esta em parceria com outro astro sertanejo, o mato-grossense Almir Sater.