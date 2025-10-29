Aeroportos de Fortaleza e Recife, com R$ 1,5 bi, serão polos de negócios

Há uma tendência global de integrar os aeroportos a zonas de negócios, um conceito que ganhou o nome de Aerotrópolis. Essa tendência chegou ao Nordeste do Brasil, onde as empresas Fraport, alemã que administra o Aeroporto de Fortaleza, e Aena, espanhola, que tem a gestão do Aeroporto de Recife, deram partida a projetos nesse sentido, cujo investimento é alto, alcançando mais de R$ 1 bilhão.

O projeto da Fraport Brasil para o aeroporto da capital cearense é interessante e inovador. Sob o conceito “Aeroporto Cidade”, ele prevê um grande complexo imobiliário e de serviços no entorno do terminal de passageiros. Sob essa estratégia, o empreendimento logístico da Aerotrópolis Fortaleza desponta como uma âncora voltada à atração de empresas e geração de empregos.

A projeção de investimento supera R$ 1 bilhão com a abertura de 12,5 mil empregos diretos e 37 mil indiretos, a Aerotrópolis Fortaleza destaca-se pelo porte e pela proposta de sua integração ao sistema logístico e produtivo do Estado.

Por sua vez, o projeto da Aena para o Aeroporto Internacional de Recife pretende investir R$ 580 milhões na criação de um polo logístico e comercial de 543 mil m² no entorno do terminal.

O empreendimento da Fraport já teve obras iniciadas, mas suspensas temporariamente por questionamentos ambientais. Os responsáveis pelo empreendimento cearense afirmam que ele está integralmente legaliado, amparado pela Licença de Instalação nº 62/2023 da Semace, e com todas as condicionantes ambientais cumpridas.

Os projetos da Fraport e da Aena, embora caminhem na mesma direção, têm focos diferentes. O do Aeroporto do Recife privilegia o comércio, a hotelaria e a logística; o modelo cearense aposta na diversificação econômica e na sustentabilidade, consolidando Fortaleza como um dos principais hubs logísticos e produtivos do Nordeste.

Os dois aeroportos foram privatizados e foi graças à privatização que ambos se transformaram no que são hoje: dois importantes portões de entrada e saída de turistas e mercadorias. Palmilhando o mesmo caminho dos grandes terminais aeroportuários mundiais, os aeroportos de Fortaleza e de Recife tornar-se-ão, no curto prazo, autênticos hubs aéreos e, também, importantes centros de logística.

CLUBE DE MULHERES DE NEGÓCIOS REÚNE-SE EM FORTALEZA

O capítulo cearense do Clube Mulheres de Negócios da Língua Portuguesa, rede internacional que conecta empreendedoras e líderes femininas em mais de 20 países, realizará em Fortaleza, na próxima sexta-feira, depois de amanhã, um encontro para debater sobre “Até onde podem ir os negócios com mulheres?”

O evento acontecerá durante almoço em um restaurante da Varjota e reunirá mulheres cearenses de diferentes segmentos da atividade econômica. Elas ouvirão Máyra Thé, fundadora da Solutech e presidente da CDL Jovem Fortaleza, e a jornalista Vera Moreno.

O Núcleo Fortaleza do Clube Mulheres de Negócios da Língua Portuguesa é liderado pela empresária Carolina Parente.

O Clube tem como objetivo fortalecer a presença de mulheres nos negócios e promover parcerias estratégicas entre empresárias de países de língua portuguesa. O evento de sexta-feira reforçará o propósito de impulsionar o protagonismo feminino em ambientes corporativos e empreendedores