Cultivo do tomate na Ibiapaba atrai grandes produtores nacionais

Durante o Coalização Agro, promovido por Carlos Matos e realizado na semana passada em Guaraciaba do Norte, aconteceu o Tomate Day (o Dia do Tomate), que revelou algo impressionante: sua cadeia produtiva no Brasil movimenta, anualmente, um Evereste de incríveis R$ 83 bilhões.

É um mercado que, neste momento, experimenta uma série de mudanças, incluindo o novíssimo segmento de saladas prontas, que representam 3% do mercado nacional de tomates, que cresce dois dígitos por ano. Na Holanda – maior produtor mundial – as saladas prontas representam 60% do mercado de hortaliças; no Brasil, apenas 3%, ainda.

Mas surgiu do Tomate Day uma boa notícia para a segurança hídrica: nos testes realizados pela Embrapa na Ibiapaba, seus pesquisadores obtiveram, por meio do cultivo protegido (sob estufas), o aproveitamento de 95% da água da chuva, “o que torna esse sistema de produção praticamente autônomo, livrando-o do sistema tradicional de recursos hídricos”, disse Carlos Matos à coluna.

Ora, fica claro, em primeiro lugar, que os hortifruticultores da Ibiapaba, que já utilizam a tecnologia do cultivo protegido, terão de construir cisternas para armazenar a água da chuva, e vários deles já as construíram, como, por exemplo, a Itaueira Agropecuária, que produz pimentões coloridos em São Benedito; em segundo lugar, fica claro, também, que, como a irrigação do cultivo sob estufas é por gotejamento, a água do Céu será suficiente, desde que bem acumulada em volume e em cisternas adequadas.

Outra boa novidade surgida no Coalizão Agro de Guaraciaba do Norte diz respeito ao crédito: o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil e o Sicred, que participaram dos dois dias do evento, garantiram que estão “plenamente à disposição dos interessados” em investir no cultivo protegido não só do tomate, mas de outras hortaliças e frutas de valor agregado. Carlos Matos revelou que o Sicred, cuja atuação é forte no financiamento de projetos na área rural no Brasil, é associado ao gigante holandês Rabobank, financiador líder da indústria do agro e produção de alimentos em todo o mundo.

“O Sicred, que tem atuação forte no Sul brasileiro, chega agora ao Ceará com a firme determinação de financiar as atividades do agro no estado”, informa Carlos Matos, acrescentando que o Sebrae-CE abriu um fundo garantidor “que permitirá empréstimos de R$ 700 mil sem garantias reais”. O mesmo fundo também assegurará empréstimos de até R$ 1,5 milhão junto ao BNDES, igualmente sem garantias reais, “o que viabilizará completamente projetos para a modernização da produção de tomate na região da Ibiapaba.

Naquela região serrana, a produtividade das áreas de produção do tomate varia de 5 quilos até 17 quilos, e isto levanta a pergunta: por quê? E a resposta é: quem produz tomate no modo tradicional, sem as novas tecnologias, produz pouco; quem o faz com a tecnologia do cultivo protegido produz mais e, consequentemente, tem margem várias vezes maior. É por esta razão que a Ibiapaba amplia sua área de estufas.

O empresário Francisco Antônio, mais conhecido como Chico Antônio, é o maior produtor de tomate de Guaraciaba do Norte, “e tudo o que ele produz é sob estufas teladas, razão por que não esconde sua satisfação, sendo, aliás, exemplo para os demais produtores ibiapabanos, que terão de aderir ao cultivo protegido, sob pena de fracassarem no negócio”, como assinala Carlos Matos, que lembra: “Hoje, o Chico Antônio tem uma produtividade de 10 quilos de tomate por pé, mas sua meta é chegar aos 17 quilos.”

Ainda durante a Coalização Agro, foram revelados, porém, para surpresa do auditório, dados decepcionantes sobre a cadeia produtiva brasileira do tomate. Exemplo: o Brasil seria o quarto maior produtor do mundo, se não desperdiçasse 50% de sua produção.

Hoje, o Brasil produz 9,5 quilos de tomate per capita, mas só 4,2 quilos chegam à mesa do consumidor. São vários os motivos, entre os quais o da logística de transporte, que é ineficiente. Na Europa, o desperdício é de cerca de 5%.

“Fica muito clara a desorganização da cadeia produtiva nacional do tomate. Será necessário fortalecer os produtores por meio do associativismo e pelo surgimento de empresas integradoras, e neste sentido o Grupo Trebeschi, o maior do país, com área de produção sob estufas em Ubajara, está tomando providências para a execução de um programa de integração com os produtores. Acho que vai dar certo”, completou Carlos Matos.

FERTSAN ESTARÁ NA EXPOCARIRI

Empresa de alta tecnologia voltada para soluções biotecnológicas para o agronegócio, a cearense Fertsan participará como expositora da Expo Cariri 2025, que acontecerá de amanhã, 30, até sábado, 1º de novembro, em Barbalha, no Sul do Ceará.

Durante os três dias de evento, a Fertsan empresa apresentará ao público os resultados e diferenciais de seus produtos, com destaque para os fisioativadores FT Pasto e FT Cotton, além de toda a linha voltada ao aumento de produtividade e sustentabilidade no campo, já utilizados pelas grandes empresas do agro do Sul, Sudeste e Centro Oeste.

No estande da marca, técnicos e representantes da Fertsan estarão disponíveis para trocar experiências e apresentar casos de sucesso que comprovam a eficiência das soluções em diferentes culturas.

78,8 MILHÕES DE BRASILEIROS ESTÃO ENDIVIDADOS

De acordo com o último Mapa da Inadimplência & Negociação da Serasa, publicado no mês de agosto passado, o Brasil tem 78 milhões e 800 mil pessoas FÍSICAS E JURÍDICAS endividadas.

O valor médio de cada dívida é R$ 772,00 — cifra que, isoladamente, parece pequena, mas que, multiplicada por centenas de milhares de clientes, se torna um rombo gigantesco.

Os motivos da inadimplência são conhecidos: juros altos, renda em queda e cenário econômico desafiador.

De acordo com a advogada Erica Alvarenga Diniz, no país em que o crédito se tornou sinônimo de sobrevivência empresarial, recuperar o que foi emprestado virou um ato de gestão — e não apenas uma questão jurídica.

O impacto da dívida é direto no caixa de quem vende a prazo: capital imobilizado, custos de cobrança e risco real de inadimplência judicial. Para pequenas e médias empresas, esse ciclo pode significar a diferença entre crescer e fechar as portas.