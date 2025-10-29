ExpoCariri: Embrapa promete um show de tecnologias para o agro

Novidade na ExpoCariri, maior feira do agro da região Sul do Ceará, promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, que será aberta amanhã, quinta-feira, em Barbalha: a Embrapa Algodão, em cuja fazenda experimental o evento acontecerá, apresentará suas tecnologias para 10 cadeias produtivas. Uma das novidades serão os experimentos com diferentes cultivares de trigo.

A área da ExpoCariri destinada às vitrines tecnológicas da Embrapa tem 10 hectares, nos quais mais de 50 mil visitantes esperados poderão ver plantios de algodão, mandioca, trigo, amendoim, gergelim, feijão-caupi, mamona, macaúba e variedades de gramíneas.

As tecnologias a serem apresentadas são resultado de pesquisas desenvolvidas por oito unidades da Embrapa, localizadas em diferentes estados. Uma equipe de pesquisadores e técnicos da empresa estará no local das vitrines tecnológicas para receber os visitantes e fornecer informações sobre o sistema de produção das culturas - da etapa de plantio à colheita, pós-colheita e indústria. O atendimento ao público será das 8h às 17h.

De acordo com o supervisor do Campo Experimental da Embrapa Algodão, Ramon Vasconcelos, a escolha dessas tecnologias atende demanda de produtores do Cariri, em função do seu potencial de cultivo na região. Essas culturas vêm sendo estudadas há anos pela Embrapa, por meio de pesquisas de melhoramento genético, com foco na adaptação e estabilidade dos cultivos no semiárido nordestino.

“Algumas das culturas apresentadas já são plantadas com êxito no Cariri, outras representam alternativas para o fortalecimento da agricultura local, em função de resultados positivos obtidos pelas pesquisas. As vitrines vivas permitem compartilhar conhecimentos práticos, aproximando os resultados da pesquisa à realidade do campo. Isso proporciona maior interação com o público e uma visão real do que é a tecnologia e de como ela pode ser adotada”, explica Ramon Vasconcelos.

Programação técnica

Neste ano, a programação técnica da ExpoCariri terá a participação de produtores rurais, profissionais da Embrapa e de instituições de ensino, empresas do setor agropecuário no compartilhamento de conhecimentos e troca de experiências.

Amanhã, 30, acontecerá o I Simpósio de Bananicultura da Região do Cariri, evento que debaterá os desafios e inovações tecnológicas para o desenvolvimento sustentável da cultura na região. Um dos palestrantes será o pesquisador Fernando Haddad, da Embrapa Mandioca e Fruticultura, com sede em Cruz das almas, na Bahia.

Na sexta-feira, 31, o público feminino mostrará sua força no agronegócio regional durante o Segundo Encontro de Mulheres do Agro, que contará com casos de sucesso e palestras sobre empreendedorismo rural e outros temas importantes para o fortalecimento do protagonismo feminino no campo. Por outro lado, sábado, 1º de novembro, o Encontro Anual de Produtores Rurais da Região do Cariri encerrará a programação da ExpoCariri.

Destaques tecnológicos

Entre os destaques do show da Embrapa na ExpoCariri 2025 estarão 10 cultivares de trigo, desenvolvidas por seus pesquisadores, em teste no Ceará, além da cultivar de mandioca BRS Novo Horizonte, desenvolvida para a produção industrial de amido no Nordeste, e a cultivar de algodão BRS 700, que proporciona fibras longas a extralongas, de alta qualidade e elevada produtividade, ideais para a produção de tecidos finos.

Cultivado em diversos municípios da região do Cariri, devido às suas características particulares a semente de algodão BRS 700 está em processo de obtenção do selo de Indicação Geográfica (IG), na modalidade Indicação de Procedência, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (Inpe).

O processo de construção do dossiê para embasar o requerimento do selo de IG para a tecnologia é coordenado pela Associação dos Produtores de Algodão do Estado do Ceará (Apaece), entidade vinculada à Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), e conta com o apoio da Embrapa e Sebrae.

A ExpoCariri será um momento para mostrar a importância do engajamento dos produtores na elaboração do dossiê para requerimento da IG, para a valorização da produção desse algodão com a conquista do selo e para atrair os benefícios econômicos e sociais da Indicação Geográfica.

Trigo no Ceará

Na área das vitrines tecnológicas da ExpoCariri, na Fazenda Experimental da Embrapa Algodão, são cultivadas 10 variedades de trigo, que vêm sendo testadas no Ceará por meio de pesquisas realizadas pela Embrapa Agroindústria Tropical, sediada em Fortaleza, no âmbito do projeto “Solução de Inovação: Trigo para novas fronteiras no Brasil", liderado pela Embrapa Trigo, com sede em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Essas pesquisas também se desenvolvem em Alagoas, Maranhão, Piauí e Roraima.