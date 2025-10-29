Fortaleza recebe encontro de Conselhos de Consumidores de Energia
odos os 26 estados e mais o Distrito Federal estarão presentes. Evento começará amanhã, 30, no Hotel Oásis
Conselheiros dos 26 Estados e do Distrito Federal estarão presentes ao XIV Encontro de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica do Nordeste que será aberto amanhã, 30, e prosseguirá até sexta-feira, 1/11, no Hotel Oásis, em Fortaleza.
Esta será a segunda vez que o Encontro de Conselheiros do Nordeste acontecerá na capital cearense. O tema central do evento será “Transição Energética - a vez do consumidor”, que está bem sintonizado com o momento de transformação por que passa o setor elétrico nacional.
O Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Ceará (Conerge), que coordena o Encontro, preparou uma programação especial para os dois dias do evento. Haverá palestras de representantes de empresas distribuidoras de energia, de representantes da Agência de Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Ministério de Minas e Energia.
Programação
O presidente da Enel Ceará, José Nunes de Almeida Neto, fará amanhã, às 8 horas, a palestra de abertura do Encontro, abordando a atuação da companhia neste estado.
Na sequência, o superintendente de Regulação dos Serviços de Transmissão e Distribuição de Energia Eletrica da Aneel, Carlos Alberto Mattar, abordará o “O Compartilhamento da Infraestrutura do Setor de Energia Elétrica com o Sistema de Telefonia e Internet”.
Em seguida, falará o diretor regional do Senai-CE, Paulo André Holanda. Sua palestra tratará dos “Desafios na Capacitação de Eletricistas para Atender Distribuidoras do Brasil”.
A palestra “Abertura do Mercado no Setor Elétrico Brasileiro” iniciará a programação do segundo dia de evento e será pronunciada por Alessandro D’Afonseca Cantarino, superintendente de Regulação de Serviços de Geração e de Mercado de Energia Elétrica da Aneel.
Depois, será tratado o tema da ‘Renovação das Concessões no Brasil’, cujo palestrante será João Daniel Cascalho, secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. E fechando a programação da manhã, o consultor do Conerge, Ricardo Vidinich, que falará sobre “A Reforma do Setor Elétrico Brasileiro com Destaque para as MP’s 1300 e 1304”.
Na tarde da sexta-feira, estão agendadas duas visitas técnicas. Os conselheiros serão divididos em grupos e terão a oportunidade de conhecer uma das escolas mais modernas do Senai, a que forma profissionais para as empresas de energias renováveis, e visitar o Datacenter, com tecnologia de ponta, da empresa V.tal., na Praia do Futuro.
A unidade do Senai-CE a ser visitada localiza-se no bairro Barra do Ceará. Ela conta com quatro modernos laboratórios - de Hidrogênio Verde, Energia Eólica, Energia Fotovoltaica e de Distribuição de Energia.
