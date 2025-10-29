Fortaleza recebe encontro de Conselhos de Consumidores de Energia

Conselheiros dos 26 Estados e do Distrito Federal estarão presentes ao XIV Encontro de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica do Nordeste que será aberto amanhã, 30, e prosseguirá até sexta-feira, 1/11, no Hotel Oásis, em Fortaleza.

Esta será a segunda vez que o Encontro de Conselheiros do Nordeste acontecerá na capital cearense. O tema central do evento será “Transição Energética - a vez do consumidor”, que está bem sintonizado com o momento de transformação por que passa o setor elétrico nacional.

O Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Ceará (Conerge), que coordena o Encontro, preparou uma programação especial para os dois dias do evento. Haverá palestras de representantes de empresas distribuidoras de energia, de representantes da Agência de Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Ministério de Minas e Energia.

Programação

O presidente da Enel Ceará, José Nunes de Almeida Neto, fará amanhã, às 8 horas, a palestra de abertura do Encontro, abordando a atuação da companhia neste estado.

Na sequência, o superintendente de Regulação dos Serviços de Transmissão e Distribuição de Energia Eletrica da Aneel, Carlos Alberto Mattar, abordará o “O Compartilhamento da Infraestrutura do Setor de Energia Elétrica com o Sistema de Telefonia e Internet”.

Em seguida, falará o diretor regional do Senai-CE, Paulo André Holanda. Sua palestra tratará dos “Desafios na Capacitação de Eletricistas para Atender Distribuidoras do Brasil”.

A palestra “Abertura do Mercado no Setor Elétrico Brasileiro” iniciará a programação do segundo dia de evento e será pronunciada por Alessandro D’Afonseca Cantarino, superintendente de Regulação de Serviços de Geração e de Mercado de Energia Elétrica da Aneel.

Depois, será tratado o tema da ‘Renovação das Concessões no Brasil’, cujo palestrante será João Daniel Cascalho, secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. E fechando a programação da manhã, o consultor do Conerge, Ricardo Vidinich, que falará sobre “A Reforma do Setor Elétrico Brasileiro com Destaque para as MP’s 1300 e 1304”.