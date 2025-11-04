Juazeiro do Norte e o Cariri são uma festa em movimento

Havia 20 anos, este colunista não visitava o Cariri. Por dever de ofício, retornou lá no fim da semana passada para ver a II ExpoCariri, maior feira e exposição da agropecuária do Sul do Ceará, realizada na Estação Experimental da Embrapa Algodão, na zona rural de Barbalha, cuja sede é um espaço histórico abençoado por Santo Antônio e habitado por uma população que dispõe de alguns dos melhores hospitais do estado.

De 2005 para 2025, tudo mudou, e para melhor, na região caririense. Arregalaram-se os olhos dos passageiros do King Air que, partindo de Fortaleza e aproximando-se do seu destino, sobrevoou Juazeiro do Norte: a cidade à frente mostrava os fortes sinais da verticalidade que assumiu sua paisagem urbana, com belos edifícios residenciais e largas avenidas. E do lado direito da janela do avião, a nacionalmente conhecida estátua do Padre Cícero, o taumaturgo cantado em verso e prosa e fonte de uma romaria que só aumenta a cada ano nos meses de fevereiro (Dia de Nossa Senhora das Candeias), março (seu aniversário de nascimento), julho (aniversário de sua morte) e novembro (dia de Finados).

A segunda boa e bela surpresa é o Aeroporto Regional do Cariri, agora livre da Infraero e sob a gestão da espanhola Aena, a mesma que administra o Aeroporto Internacional do Recife. Amplo, confortável, cheio de lojas e com praça de alimentação, o terminal tem acompanhado o progresso de Juazeiro do Norte, com pousos e decolagens diários das grandes empresas do transporte aéreo nacional.

Há 20 anos, esse aeródromo e a avenida que lhe dava acesso, ligando-o ao centro comercial urbano da cidade, eram acanhados. Agora, para agradável surpresa deste colunista, há não apenas uma, mas várias avenidas que se entrelaçam. Surpreendentemente, são duplicadas, largas... e limpas. Em 2005, quando estive em Juazeiro do Norte pela última vez, a água do esgoto de suas casas escorria pela coxia das calçadas. Este detalhe, pelo menos ao longo de todos os trechos que percorri, desapareceu, sinal de que a cidade foi saneada, e esta é e será sempre a melhor notícia para o povo nordestino.

De repente, surgiu a silhueta de belos e altos edifícios residenciais, concentrados em uma área de Juazeiro do Norte que provavelmente é a sua Aldeota, muito próxima da qual estão situados bons restaurantes para todos os gostos, até para quem aprecia a cozinha asiática, outro sinal do desenvolvimento econômico, social e cultural da “capital do Cariri”.

No dia de minha visita, a sexta-feira, 31 de outubro, antevéspera do Dia de Finados, a cidade estava plena de romeiros vindos de todos os estados do Nordeste e de outras regiões, que chegavam de “paus de arara”, de ônibus, carros de passeio e de avião. Hotéis e pousadas lotados, algo que se registrava também nas cidades do seu entorno, como Crato e Barbalha, que recebiam, também, produtores rurais dos 25 municípios do Cariri atraídos pela ExpoCariri.

Outra surpresa: há uma bela e muito bem pavimenta avenida de duplas pistas que contorna Juazeiro e conduz à grande rotunda que encaminha o tráfego para as cidades de Crato e Barbalha. E a rodovia estadual, também duplicada e de pavimento 100% perfeito, sem buracos, que leva a Barbalha expõe a explosão do comércio regional caririense. Há lojas de marcas famosas que vendem de tudo, de material de construção a produtos para o agro, de automóveis a medicamentos. E há, também, churrascarias. Uma paisagem de deixar boquiaberto quem, pela primeira vez, visita o Cariri. Ou quem passou 20 anos sem visitá-lo.

Para terminar, a cidade de Barbalha, que segue linda como antigamente, sendo agora palco de uma festa religiosa anual e tradicional que ganhou cobertura nacional das redes de tevê – a festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, em junho – conta desde o ano passado com a maior feira e exposição da agropecuária do Sul do Ceará, a ExpoCariri.

É outra gratíssima e surpreendente novidade que o Cariri também mostra nos dias de hoje. Ocupando boa parte da Estação Experimental da Embrapa Algodão, a ExpoCariri reúne a cadeia produtiva dos 25 municípios caririenses, atraindo empresas estrangeiras e nacionais que expõem e vendem seus produtos, incluindo tratores, caminhões e tecnologias para o agro. Enfim, o Cariri é uma festa em movimento.

FAEC CONVIDA JAMIL A ABRIR FÁBRICAR NO O CEARÁ

Patrícia Morais, empresária paulista dona da Máquinas Agrícolas Jamil, com sede em São Paulo, confirmou a mim que recebeu convite do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, a Faec, Amílcar Silveira, no sentido de instalar em Fortaleza uma unidade industrial de sua empresa.

Ela disse que o convite a surpreendeu positivamente, porque, na sua opinião, a agricultura cearense está crescendo em alta velocidade, atraindo a atenção do setor industrial que lhe fornece produtos e serviços. Ontem, durante uma reunião de empresários do agro cearense, Patrícia Morais anunciou que vê com simpatia o convite do presidente da Faec, mas disse que, para concretizar a implantação de uma fábrica no Ceará precisará de capital de giro.